ARCA confirmó el límite de compras en SHEIN y TEMU para que no queden retenidos







A partir del boom de compras internacionales en plataformas como SHEIN y TEMU, ARCA indicó los límites y requisitos a tener en cuenta tanto en el dinero invertido como en la finalidad de los productos adquiridos.

Cuando un usuario recibe los pedidos de SHEIN o TEMU, deberá realizar un trámite obligatorio de ARCA.

Las compras internacionales a través de las plataformas TEMU y SHEIN tuvieron un gran crecimiento en Argentina desde su llegada al país. A partir de ello, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) impuso algunos límites y requisitos a tener en cuenta al obtener productos de estas páginas.

Todas las compras que llegan desde el exterior pasarán por la Aduana Argentina antes de arribar al destino final. Muchas veces la información de las mismas queda estancada por más tiempo del estipulado, ya que el organismo puede demorar los pedidos, pero ambas plataformas normalmente envían mails cuando cambian sus estados.

Compras en SHEIN y TEMU: qué debo tener en cuenta Según la Resolución Nº 3916 de ARCA, los pedidos en plataformas internacionales, como SHEIN o TEMU, deberán ser únicamente para uso personal y no comercial. El pedido no puede pesar más de 50kg y no se pueden comprar más de 3 unidades del mismo producto. Además, la compra total no puede superar los 3.000 dólares.

Asimismo, ambas plataformas ofrecen envíos gratis en caso de superar un monto mínimo de compra. Sin embargo, para no tener problemas con su llegada, es recomendable rastrear su locación (que se puede hacer en las mismas páginas) y gestionar un trámite obligatorio del organismo fiscal.

Cómo recibir la compra sin tener problemas con ARCA En caso de realizar compras en TEMU o SHEIN, los usuarios deberán realizar la confirmación cuando el pedido llegue al destino. Esto solo se debe hacer en caso de que el paquete sea transportado por Correo Argentino y se deberá cumplir con una simple serie de pasos para gestionar este procedimiento: Entrar al portal web de ARCA con tu CUIT y Clave Fiscal. Ingresar al apartado “Envíos Postales Internacionales” para informar que se recibió la mercadería. Los usuarios tendrán 30 días corridos para confirmar la llegada del pedido. Si esto no se cumple, el organismo no permitirá recibir nuevos envíos hasta que se justifique la situación.

