Agua entre trago y trago, la última campaña para concientizar sobre el consumo de alcohol

El objetivo de la campaña es generar impacto en este segmento: que entiendan que no hay diversión en beber alcohol en exceso, prevenirlos sobre los riesgos del consumo abusivo de alcohol, y capacitarlos para que tomen decisiones correctas. El mensaje es simple, impactante y universal: apunta a promover el mayor consumo de agua cuando tomamos bebidas alcohólicas.

“Como Creadores de Convivialité (Créateurs de Convivialité) promovemos la interacción social e impulsamos momentos para que las personas disfruten al máximo la vida, y los jóvenes adultos no son la excepción; queremos mostrarles que el consumo abusivo de alcohol no es saludable ni divertido; por eso creemos que es fundamental poder llegar con un mensaje claro y directo: los invitamos a tomar más…agua”, comentó Dolores Castelli, HR and S&R Southern Latam Director de Pernod Ricard. Y reafirma: “A través de esta campaña, en la que nos conectamos con las generaciones más jóvenes, buscamos generar sensibilidad sobre las consecuencias y riesgos asociados al consumo abusivo de bebidas alcohólicas”.

Drink More…Water: una iniciativa mundial exitosa

La propuesta se da en el marco de Responsible Party, un programa mundial que invita a recordar a todos -jóvenes adultos especialmente- la importancia del agua y la hidratación si beben alcohol.

El éxito de esta propuesta radica en los resultados desde su lanzamiento en 2009: ya ha alcanzado a más de 450.000 estudiantes en 33 países. Además, lo avala un estudio científico e independiente, desarrollado por la Fundación Francesa para la Investigación sobre el Consumo de Alcohol que demuestra que de los encuestados:

88% lo considera útil.

lo considera útil. 61,4% declaró haber experimentado un cambio en su comportamiento en cuanto al alcohol.

declaró haber experimentado un cambio en su comportamiento en cuanto al alcohol. 74,5% consideró que la distribución de agua e información sobre consumo responsable era clara y útil.

Basado en este éxito, Pernod Ricard se propuso un desafío: llegar con este programa a 1 millón de adultos jóvenes antes del año 2030.