Sigue el ex Potenciar Trabajo: monto del programa en mayo 2026

Conocé como se ejecuta esta prestación proveniente del organismo previsional y cuáles son las fechas de cobro que establece ANSES.

La prestación mantiene el mismo monto mensual desde hace varios meses y hasta el momento no cuenta con bonos adicionales ni refuerzos extraordinarios.

El programa “Volver al Trabajo” continúa vigente durante mayo de 2026, bajo la órbita de la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ). La prestación integra el esquema que reemplazó al ex Potenciar Trabajo y alcanza a personas que atraviesan dificultades económicas y problemas de inserción laboral. Los beneficiarios aguardan posibles novedades sobre una actualización del monto.

El Ministerio de Capital Humano mantuvo el mismo importe mensual que se liquidó en los meses previos. Los beneficiarios aguardan posibles novedades sobre una actualización del monto ante el avance de la inflación y el aumento del costo de vida.

ANSES acredita el dinero de forma automática en las cuentas bancarias registradas por cada titular. El organismo no solicita trámites adicionales para acceder al pago. Cada beneficiario puede consultar la fecha de acreditación , desde los canales digitales oficiales del sistema previsional.

El programa “Volver al Trabajo ” está dirigido a personas que pertenecían al ex Potenciar Trabajo y que actualmente participan de programas de acompañamiento social y laboral. El Gobierno nacional orienta esta asistencia hacia sectores con mayores dificultades para ingresar al mercado laboral formal. La iniciativa busca reforzar instancias de capacitación y herramientas de inclusión laboral.

personas mayores de 50 años en situación de vulnerabilidad

mujeres con cuatro hijos o más menores de 18 años

titulares provenientes de unidades de gestión del Poder Ejecutivo

personas incorporadas a programas de formación e inclusión laboral

Otro grupo de beneficiarios del antiguo Potenciar Trabajo pasó al esquema “Acompañamiento Social”. Ese programa se encuentra enfocado en personas con mayores niveles de vulnerabilidad económica y social. Los titulares pueden verificar la acreditación desde la plataforma Mi ANSES o mediante la aplicación Mi Argentina. El sistema solicita ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social para acceder al apartado “Mis Cobros”.

La herramienta digital permite consultar la fecha exacta de depósito y revisar las prestaciones activas correspondientes a mayo. Cada usuario también puede controlar si el beneficio permanece habilitado dentro del sistema.

Fachadas ANSES (1).jpg Potenciar Trabajo.

Monto y fecha de pago

El Gobierno nacional fijó una serie de condiciones obligatorias para continuar dentro de “Volver al Trabajo”. Los titulares deben cumplir esos puntos para evitar suspensiones en la prestación mensual. Las exigencias oficiales incluyen controles vinculados con salud, educación y capacitación laboral. El incumplimiento de alguno de esos requisitos puede derivar en la interrupción del pago.

Entre las condiciones obligatorias figuran:

mantener actualizados los controles médicos

cumplir con el calendario de vacunación de menores a cargo

presentar certificados de escolaridad

participar en cursos y capacitaciones laborales

mantener actualizados los datos personales en ANSES

El monto de “Volver al Trabajo” permanece sin cambios durante mayo de 2026 de manera que los titulares recibirán $78.000, el mismo valor que el Gobierno sostiene desde hace varios meses. El depósito del beneficio se realizó el viernes 8 de mayo de 2026.