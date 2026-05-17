Día Mundial de la Hipertensión Arterial: síntomas de alerta y por qué aumentan los casos + Agregar ámbito en









Más de un tercio de la población mayor de 18 años en Argentina padece esta enfermedad crónica.

En Argentina, cuatro de cada 10 personas mayores de 18 años padece Hipertensión Arterial.

Con una prevalencia preocupante que alcanza al 36,8% de la población mayor de 18 años, la hipertensión arterial se consolida en Argentina como un factor clave en el desarrollo de patologías cardíacas graves. Por este motivo, el Día Mundial de la Hipertensión busca impulsar esfuerzos globales de concientización para su control y prevención, haciendo prioritario que los ciudadanos comprendan la naturaleza de la enfermedad y aprendan a identificar los signos clínicos asociados a su diagnóstico.

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Esta afección ocurre cuando la sangre ejerce una presión excesiva y constante contra las paredes de las arterias, dañándolas progresivamente. Este desgaste afecta con mayor gravedad a los vasos sanguíneos del cerebro, el corazón y los riñones.

Como consecuencia, la hipertensión actúa como el detonante de complicaciones de alta gravedad que ponen en riesgo la vida, tales como accidentes cerebrovasculares (ACV), insuficiencia renal, fallas cardíacas e infartos de miocardio.

Hipertension presino arterial.webp La hipertensión arterial se consolida en Argentina como un factor clave en el desarrollo de patologías cardíacas graves.

Síntomas presentes ante la hipertensión arterial La marca de 120/80 mmHg es el estándar de una presión saludable, cualquier cifra superior comienza a dañar el corazón. De hecho, cada subida de 20 mmHg empeora drásticamente el pronóstico y aumenta el riesgo de mortalidad cardíaca. El escenario más peligroso se desata al alcanzar los 180/120 mmHg: una verdadera crisis hipertensiva que puede provocar de forma inmediata afecciones letales como un ACV, derrames cerebrales o una falla cardíaca aguda.

La presencia de síntomas visibles es un claro indicador de que la presión arterial subió a niveles peligrosos. Es fundamental buscar asistencia si se presentan dolores de cabeza o de pecho acompañados de dificultad respiratoria, mareos, náuseas o vómitos. En paralelo, manifestaciones como la visión borrosa, la confusión, la ansiedad, los zumbidos auditivos, las alteraciones del pulso y el sangrado nasal son señales inequívocas de que el cuerpo se encuentra bajo una crisis hipertensiva.

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