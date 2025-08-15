Tormenta de Santa Rosa 2025: cuándo es y por qué se llama así

El nombre de la tormenta remonta a una figura colonial simbolizada como patrona del continente. La creencia popular asociada la lluvia a una fecha puntual.

El SMN adelantó que se puede dar hasta los 15 días alrededor del 23 de agosto.

Año a año, la tormenta de Santa Rosa es una de las lluvias más esperadas. Se trata de un temporal usualmente de alta intensidad , cuyo nombre se debe a una celebración festejada cada agosto. Así, varias personas se preguntan cuándo será la tormenta de Santa Rosa este 2025 .

La creencia sostiene que existe una tormenta que afecta a buena parte de la Argentina cerca del día en que se celebra a Santa Rosa de Lima, el 23 de agosto .

La historia se remonta a una entidad del mismo nombre, considerada patrona de la capital de Perú y de América. Esta mujer impidió el desembarco de una misión pirata en su ciudad natal, cuando desencadenó una tormenta a fuerza de plegarias realizadas en la Iglesia Nuestra Señora del Rosario de Lima .

El día de Santa Rosa de Lima se celebra cada 23 de agosto, aunque en algunos lugares se festeja el día 30. Esto se debe a un cambio en el calendario llevado adelante por la Iglesia.

Esta figura murió 24 de agosto de 1617 , en coincidencia con las fiestas de San Bartolomé . Por lo tanto, se decidió otorgarle como fecha de conmemoración el 30 de agosto tras su canonización por parte del papa Clemente X .

En 1969 se reordenó el calendario litúrgico tras el Concilio Vaticano II, y en ese contexto, se definió correr la celebración de Santa Rosa al 23 de agosto, una jornada más cerca al aniversario de su fallecimiento.

Por eso, su figura atraviesa el final del octavo mes del año, y cualquier lluvia ocurrida entre los últimos días de agosto y los primeros de septiembre en la Argentina es adjudicada a la tormenta de Santa Rosa, una tradición que se cumple en algunos años, y en otros pasa desapercibida.

Cuándo es la tormenta de Santa Rosa 2025

Como la tormenta de Santa Rosa se daría a finales de agosto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) aún no precisó la fecha en la que podría ocurrir a lo largo del país.



Sin embargo, el organismo adelanta que, de ocurrir, la creencia popular dicta que se puede dar hasta los 15 días alrededor del 23 de agosto.

Según el organismo, es mucho más probable que esta tormenta se dé en el centro y noreste argentino. "En regiones como la Patagonia no es común tener la formación de tormentas, así que la frecuencia de Santa Rosa es muy baja", apuntó el organismo.



Y amplió: "Algo similar ocurre en noroeste argentino, donde la época está marcada por la estación seca y predominan los días despejados y con mucho sol”.

“Desde mediados y finales de agosto, la atmósfera es sometida a cambios en su circulación debido a la proximidad de la primavera, lo que favorece la presencia de aire cálido, más humedad y condiciones propicias para su desarrollo”, completó el SMN.