15 de agosto 2025 - 09:03

Clima para este viernes 15 de agosto: mínima de 4 grados en el AMBA y alerta por una "ciclogénesis profunda" para el país

EL AMBA enfrenta una jornada de 4 grados sin lluvias. El SMN emitió alerta por vientos y Meteored espera "una ciclogénesis" para seis provincias.

La mínima en el AMBA para este viernes 15 es de 4 grados.

ámbito.

El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) enfrenta un viernes 15 de agosto con mínima de 4 grados. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció alerta amarilla por vientos para tres provincias y el sitio Meteored también espera "una ciclogénesis profunda".

La web especializada considera que dicha ciclogénesis afectaría a tres provincias, caracterizada por un aumento de la inestabilidad y probables tormentas aisladas.

Clima: cómo seguirá el tiempo en el AMBA

Este viernes se espera un ambiente con mucho frío y cielo parcialmente nublado. Las marcas estarán entre los 4 y 12 grados; sobre el final del habrá un aumento de la nubosidad y no se esperan precipitaciones.

En tanto, el sábado se prevé un ambiente fresco y el cielo algo nublado desde el comienzo del día. La nubosidad será variable y no se descartan lluvias aisladas sobre el final del día. La mínima será de 8 y la máxima de 13 grados.

Llegado el domingo, se esperan una mejora: el cielo estará algo nublado y el ambiente fresco a templado. La temperatura será de 11 grados y la máxima estará situada en los 17.

Se espera una ciclogénesis "profunda"

Siguiendo a Meteored, con su modelo de referencia ECMWF, para el lunes prevé un aumento de la inestabilidad desde la tarde, con probables tormentas aisladas hacia la noche. A la par, "las mínimas subirán levemente y las máximas se mantendrán similares" al domingo.

De acuerdo con ECMWF, las tormentas más fuertes "se concentrarían al sudeste de Santa Fe, sudoeste de Entre Ríos y norte bonaerense -Junín, Chivilcoy y Bragado-. En el AMBA se esperan lluvias moderadas y vientos fuertes con ráfagas el martes, y tormentas eléctricas el miércoles por la mañana.

Por su parte, la alerta por vientos abarca las provincias de Catamarca, La Rioja y San Juan, con ráfagas "del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, que pueden superar los 100 km/h, especialmente en los niveles más elevados".

