Temperaturas bajas a la espera de la ciclogénesis: cómo seguirá el clima en el AMBA y el resto del país el fin de semana

El AMBA enfrenta una jornada nublada, con baja probabilidad de chaparrones. La temperatura oscilará entre los 9 y los 12 grados.

Este sábado el AMBA enfrenta una mínima de 9 grado.

El fin de semana largo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) avanza con condiciones climáticas favorables, mientras se consolida el pronóstico de una nueva ciclogénesis que podría llegar en los próximos días con lluvias intensas y tormentas.

Según consignó Meteored, el fenómeno "podría dejar caer toda la lluvia normal de agosto en solo 24 horas", lo que refleja la magnitud del temporal que se aproxima. Si bien el resto del país afronta una jornada sin alertas, a la espera, la ciclogénesis afectará a numerosas localidades.

En paralelo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) proyecta para este sábado un cielo con nubosidad variable y baja probabilidad de chaparrones hacia la tarde y noche, con temperaturas entre 5 y 11 grados.

El domingo, jornada en la que se celebrará el Día del Niño, no se esperan sobresaltos: nubosidad mayormente alta, mínima de 7 y máxima en torno a los 15 grados.

No obstante, desde Meteored advierten que al inicio de la semana se acerca " un evento significativo de mal tiempo " que abarcará gran parte del centro del país, incluyendo la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, donde se esperan lluvias y vientos de gran intensidad.

Cuándo arribará la ciclogénesis al AMBA

El lunes se prevé un escenario con abundante nubosidad, clima fresco y temperaturas cercanas a 12 °C, con vientos del este de moderados a fuertes. Después del mediodía comenzarán a desarrollarse las primeras precipitaciones, mientras que hacia la noche aumentará de manera marcada la probabilidad de tormentas fuertes.

El martes 19 de agosto será el momento más crítico: la llegada de un sistema de baja presión desde el Litoral hacia la provincia de Buenos Aires provocará un marcado descenso de la presión atmosférica, posiblemente inferior a 1000 Hpa, según especialistas.

Ese día se esperan condiciones típicas de temporal en el AMBA: lluvias abundantes, ráfagas de entre 45 y 60 km/h —que rotarán del este al sur/sudoeste hacia el miércoles 20— y acumulados que podrían superar los 40 mm.

Temperaturas bajas a la espera de la ciclogénesis: cómo seguir el tiempo en el país

En el resto del país, se afronta una jornada sin alertas, también a la espera del impacto de la ciclogénesis, que se concentrará entre el lunes 18 y el martes 19, siendo este último el día de mayor intensidad. Las zonas más comprometidas serán:

Sur del Litoral (Santa Fe y Entre Ríos)

Sudeste de Córdoba

Noreste de La Pampa

Qué es una ciclogénesis

En términos meteorológicos, la ciclogénesis describe la formación o intensificación de un ciclón de bajas presiones. En el hemisferio sur giran en sentido horario y suelen traer aparejados temporales, lluvias torrenciales y vientos intensos.

Según Christian Garavaglia, de Meteored, el episodio previsto para la próxima semana se perfila como uno de los más importantes de los últimos meses.

Recomendaciones oficiales

Ante la llegada de una ciclogénesis, las autoridades sugieren: