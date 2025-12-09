Alerta por ciclón, tormentas y fuertes vientos: qué provincias se verán afectadas por las intensas lluvias + Seguir en









El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó por la llegada de un fenómeno climático que traerá tormentas fuertes y lluvias persistentes durante más de 72 horas.

El SMN emitió una alerta de ciclón en algunas provincias. Biblioteca de Investigaciones - WordPress.com

Tras el fin de semana largo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por la formación de un ciclón que provocará tormentas fuertes, lluvias persistentes durante más de 72 horas y ráfagas de viento que podrían superar los 50 km/h.

Este temporal afectará a Misiones y se extenderá a Corrientes y Entre Ríos, generando acumulados significativos y riesgo de inundaciones en zonas urbanas.

Lluvia Tormenta Alerta Meteorológico El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó por la llegada de un fenómeno climático que traerá tormentas fuertes. Mariano Fuchila Alerta de ciclón: cuándo llegarán las lluvias Las tormentas en Misiones comenzaron este lunes con con precipitaciones intensas y se prolongarán hasta el miércoles por la noche. Para el jueves se espera una pausa, pero la inestabilidad volvería el viernes. Por su parte, en Corrientes y Entre Ríos, las lluvias se extenderán por 48 horas y se detendrán el martes por la noche.

Las zonas afectadas por el ciclón en Misiones:

Posadas

Apóstoles

Oberá

Eldorado

Puerto Iguazú

Bernardo de Irigoyen Así, el SMN anticipa una semana marcado por altas temperaturas y lluvias persistentes en Misiones. Tras el paso del ciclón, se espera un fin de semana con cielo parcialmente nublado.

lluvias.jpeg Cómo seguirá el clima en Misiones Martes 9 : se espera una mínima de 20 grados y una máxima de 26 grados, con tormentas fuertes por la mañana, aisladas por la tarde y chaparrones por la noche. Ráfagas de hasta 50 km/h.

: se espera una mínima de 20 grados y una máxima de 26 grados, con tormentas fuertes por la mañana, aisladas por la tarde y chaparrones por la noche. Ráfagas de hasta 50 km/h. Miércoles 10 : habrá una mínima de 19 grados y máxima de 29 grados, con chaparrones durante toda la jornada y ráfagas de viento que pueden alcanzar los 50 km/h.

: habrá una mínima de 19 grados y máxima de 29 grados, con chaparrones durante toda la jornada y ráfagas de viento que pueden alcanzar los 50 km/h. Jueves 11 : la mínima será de 19 grados y la máxima de 32 grados, con cielo mayormente nublado.

: la mínima será de 19 grados y la máxima de 32 grados, con cielo mayormente nublado. Viernes 12 : una mínima de 20 grados y máxima de 31 grados, con tormentas aisladas todo el día.

: una mínima de 20 grados y máxima de 31 grados, con tormentas aisladas todo el día. Sábado 13 : una mínima de 20 grados y máxima de 31 grados, con cielo algo nublado

: una mínima de 20 grados y máxima de 31 grados, con cielo algo nublado Domingo 14: una mínima de 20 grados y máxima de 31 grados, con cielo algo nublado.

