Alerta Naranja por tormentas en el AMBA: qué es y por qué es importante tener estos cuidados frente al clima

El SMN advierte sobre lluvias intensas, ráfagas de viento que podrían superar los 70 km/h, posible caída de granizo y cambios de temperatura.

Luego de una breve mejora en el tiempo, el Servicio Metereológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja por tormentas para el Área Metropolitana de Buenos Aires ( AMBA ).

El aviso advierte sobre varios días de inestabilidad y condiciones potencialmente peligrosas, con lluvias intensas, ráfagas de viento , posible caída de granizo y cambios bruscos de temperatura.

Según los pronósticos oficiales, la nueva ciclogénesis comenzó a formarse sobre el centro-este del país desde el miércoles y se extenderá, al menos, hasta el fin de semana .

El AMBA se prepara para atravesar un período de inestabilidad marcado por lluvias persistentes y tormentas de variada intensidad que podrían extenderse durante al menos 72 horas .

Durante la mañana del miércoles 6 de mayo, el tiempo se presenta con nubosidad en aumento y algunas lluvias aisladas, con probabilidades relativamente bajas, entre el 10% y el 40%.

Sin embargo, hacia la tarde y la noche, el panorama cambia y el porcentaje se eleva considerablemente, ubicándose entre el 40% y el 70%.

Las temperaturas se mantendrán templadas, con una mínima cercana a los 19°C y una máxima que rondará los 23°C. El viento comenzará a intensificarse de manera gradual.

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Para el jueves 7, se espera el momento más crítico. Durante la madrugada y la mañana podrían desarrollarse tormentas fuertes a severas, con lluvias intensas en cortos períodos, actividad eléctrica, caída de granizo en zonas puntuales y ráfagas de viento que podrían superar los 70 km/h.

La probabilidad de precipitaciones se mantendrá alta, entre el 40% y el 70% en gran parte del día. Las temperaturas comenzarán a descender, con una mínima de 16°C y una máxima cercana a los 20°C.

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Aunque la intensidad de las lluvias tenderá a disminuir para el viernes 8, el tiempo seguirá inestable. Se esperan chaparrones aislados, con probabilidades de entre el 10% y el 40%. La mínima caerá hasta los 8°C y la máxima alcanzará los 14°C.

El viento continuará soplando con intensidad, con ráfagas que podrían mantenerse entre los 50 y 60 km/h, lo que reforzará la sensación térmica baja.

El sábado 9 comenzará a observarse una mejora en las condiciones del tiempo. Si bien el cielo se mantendrá parcialmente nublado y el viento seguirá presente, ya no se esperan lluvias significativas. El ambiente continuará fresco, con mínimas de 9°C y máximas de 14°C.

Tormenta eléctrica Gentileza - AEDC

Qué es el alerta naranja del SMN

El sistema de alertas meteorológicas del SMN está diseñado para advertir a la población sobre distintos niveles de riesgo según la intensidad de los fenómenos previstos. La naranja representa un nivel intermedio-alto, lo que implica que se esperan condiciones peligrosas.

Los eventos pronosticados tienen la capacidad de provocar daños en infraestructuras, interrupciones en servicios, complicaciones en el tránsito y situaciones de riesgo para las personas. No se trata de un evento extremo como en el nivel rojo, pero sí de una situación que requiere medidas preventivas.

Las autoridades recomiendan limitar actividades al aire libre, evitar circular durante los momentos de mayor intensidad y asegurar elementos que puedan volarse o dañarse. Además, es importante mantenerse informado a través de canales oficiales.

En el AMBA, la advertencia está vinculada a la intensificación de tormentas asociadas a una ciclogénesis. Este proceso ocurre cuando se forma un sistema de baja presión que se profundiza rápidamente, generando condiciones propicias para lluvias intensas y vientos fuertes.