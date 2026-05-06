El AMBA espera lluvias luego de una serie de días fríos. El SMN indicó alerta amarilla y naranja por tormentas y vientos fuertes, entre otros fenómenos, desde el norte al sur del país.

El organismo indicó una alerta amarilla por la llegada del agua que aplica para el AMBA, con ráfagas de hasta 70 km/h.

Una nueva ciclogénesis llegará al país desde este miércoles , con efectos que se extenderán hasta el fin de semana, luego de bajas de temperaturas registradas en sectores del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) . Además, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó por lluvias, tormentas y fuertes vientos en 12 provincias.

El organismo indicó una alerta amarilla por la llegada del agua que aplica para el AMBA . La zona tendrá marcas entre los 19 y 23 grados durante este miércoles , a la par del paso de tormentas fuertes a severas entre la mañana y noche con ráfagas de hasta 70 km/h .

La señal se extiende a CABA, el conurbano bonaerense y distritos como Chascomús, General Belgrano, Zárate, Ramallo, Arrecifes, Carmen de Areco, Junín y Lincoln , entre otras. El área podría tener una precipitación acumulada entre los 30 y 60 mm, con caída de granizo y actividad eléctrica frecuente.

Para el resto de la provincia se aguarda por una señal naranja, donde las ráfagas podrían superar los 90 km/h y la acumulación llegaría entre 60 y 90 mm. Hacia el jueves , se espera mínima de 16 grados y máxima de 20, con tormentas fuertes por la madrugada y chaparrones por la mañana. Hacia la noche la actividad se reduciría con lluvias aisladas. El cierre de la semana aguarda por un viernes con mínima de 8 y máxima de 14, con vientos de hasta un 40%.

El fin de semana recibiría viento y sol para el sábado y domingo respectivamente, con máximas entre 14 y 16 y mínimas entre los 7 y 9 grados.

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Múltiples alertas meteorológicas por: tormentas fuertes a severas, lluvias, ráfagas y viento zonda ya recorren el país.

Muy inestable en el centro-este argentino, ambiente húmedo y cálido con tormentas severas.



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Alerta amarilla y naranja por tormentas, lluvias y vientos: las provincias afectadas

Las tormentas aplicarían para el sur de Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y gran parte de San Luis, junto al norte bonaerense, centro de La Pampa y este de Río Negro, a la espera de una acumulación entre los 30 y 60 mm, granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas de 70 km/h. En paralelo, el este de La Pampa y el centro y sur de Buenos Aires tendría una precipitación acumulada entre 60 y 90 mm, y ráfagas que podrían superar los 90 km/h.

Por otro lado, también se aproximan lluvias en el este de Chubut y una porción de Río Negro, con una acumulación entre 20 y 30 mm por alerta amarilla, y una señal naranja para el sur de Neuquén, por una acumulación de hasta 60 mm.

Por último, se esperan vientos para La Rioja, Catamarca, San Juan, Mendoza, San Luis y La Pampa con velocidades entre 50 y 70 km/h, y Zonda en las mismas zonas con franjas entre 30 y 45 km/h.