Fuerte tormenta en Buenos Aires: hasta cuándo siguen las lluvias y cómo estará el clima

Tras un fin de semana caluroso, el martes comenzó con lluvias que se registraron desde temprano, por lo que el organismo prevé que continúen hasta la tarde.



Cuándo llegarán las tormentas y por cuantos días en el AMBA

Tras un fin de semana largo con temperaturas elevadas, este martes se se presentará con condiciones de tiempo inestable en el AMBA, donde se esperan lloviznas y lluvias dispersas, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La jornada comenzó con lluvias que se registraron durante tempranas horas de la mañana, por lo que el organismo prevé que continúen hasta la tarde. Ya para la noche cesarían las precipitaciones. Esta inestabilidad traería una baja en las temperaturas, que se posicionarían entre 20 grados de mínima y 23 de máxima.

Por otro lado, la lluvia no estará acompañada por los fuertes vientos. La circulación de aire se mantiene sostenida entre 23 y 31 kilómetros por hora, con ráfagas que cobran mayor protagonismo y alcanzan velocidades de entre 42 y 50 kilómetros por hora a lo largo de todo el día.

Lluvia Tormenta Alerta Meteorológico Mariano Fuchila Cómo seguirá el clima el resto de la semana Para el miércoles no se esperan lluvias. Sin embargo se espera una jornada con el cielo mayormente nublado y con una temperatura más elevada que podría alcanzar los 28 grados.

En cuanto el jueves, la tendencia es de ascenso térmico general, con máximas que en la Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires alcanzarán los 31 °C, con cielo parcialmente nublado. No obstante, durante la noche podrían aparecer algunas lluvias aisladas.

Ya para el viernes, se espera un día caluroso con cielo mayormente soleado o algo nublado. Se prevé la máxima más alta de la semana, que alcanzará los 33 grados, mientras que la mínima será de 20 grados. En cuanto el fin de semana, se espera que sea caluroso y con un cielo nublado. Además, la probabilidad de lluvia será de tan solo un 10%.