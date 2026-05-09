Sigue el frío y el viento en el AMBA: cuándo dejará de llover y cómo seguirá el clima en el resto del país + Seguir en









El AMBA encara un sábado con mínimas por debajo de los 10 grados. El SMN indicó lluvias para el fin de semana mientras se mantiene el tiempo frío.

El AMBA atraviesa un sábado con máxima de 13 grados. Pixabay

El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) presenta una jornada fresca durante este sábado con una mínima de 7 grados. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció alerta amarilla por fuertes vientos luego de una semana marcada por el frío y la ciclogénesis.

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Clima: cómo seguirá el tiempo en el AMBA El organismo indicó marcas entre los 7 y 13 grados para este sábado, con vientos de entre 60 y 69 km/h con dirección sur-oeste; además, se esperan chaparrones durante la mañana.

El domingo la máxima llegará a 16 con vientos de hasta 31 km/h que correrán en sentido oeste. Hacia el inicio de la semana, la máxima llegará a 19 grados y se espera un lunes soleado. El resto de la semana tendrá máximas ubicadas entre los 17 y 20 grados, con mínimas que irán de los 9 a 11 grados, sin la vuelta de lluvias.

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La baja se intensifica y genera ráfagas, crecida del mar y olas enormes

Hasta 110 km/h en el sudeste bonaerense, y hasta 80 km/h en otros sectores

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Alerta por vientos: las provincias afectadas El SMN indicó alerta amarilla por fuertes vientos para el AMBA y el resto del territorio bonaerense, extendido a localidades del interior como Olavarría, Azul, Tandil, Ayacucho, Castelli, Dolores, y la costa atlántica. Allí se esperan ráfagas provenientes del sudoeste con velocidades entre 35 y 50 km/h y que pueden alcanzar los 70 km/h.

Por su parte, el sitio Meteored señaló que se esperan "hasta 110 km/h en el sudeste bonaerense, y hasta 80 km/h en otros sectores".