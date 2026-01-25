Alerta por estafas digitales en CABA: cómo evitar fraudes electrónicos y robos de identidad

La Defensoría del Pueblo de CABA alertó por el aumento de fraudes electrónicos, robos de identidad y morosidad en tarjetas en un contexto de mayor fragilidad financiera.

Las estafas digitales encabezan los reclamos recibidos por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.

Las denuncias por estafas digitales aumentaron de forma sostenida en la Ciudad de Buenos Aires y se ubicaron entre las principales preocupaciones que llegan a la Defensoría del Pueblo porteña , junto con los reclamos por deudas y mora en tarjetas de crédito. El organismo advirtió que los fraudes se multiplican en un escenario de creciente vulnerabilidad económica y mayor dependencia del celular para operaciones cotidianas y financieras.

Según datos difundidos por la Defensoría, a través del área de Defensoría Bancaria que encabeza Arturo Pozzali, se detectó un incremento en los reportes por accesos no autorizados a cuentas, suplantación de identidad y maniobras fraudulentas realizadas a partir del engaño a las víctimas, más que de ataques informáticos sofisticados.

La modalidad más habitual no parte de complejos hackeos, sino de mensajes, enlaces o llamadas telefónicas engañosas. En muchos casos, el fraude comienza con la apropiación del teléfono celular de la víctima, lo que permite a los delincuentes controlar chats, redes sociales y aplicaciones bancarias.

El fraude online crece en un contexto de mayor fragilidad financiera y aumento del uso de tarjetas de crédito.

Desde la Defensoría explicaron que, una vez desbloqueado el dispositivo, el daño se amplifica. “El daño se multiplica porque el delincuente no solo vacía cuentas, sino que además puede usar la identidad de la víctima para pedir dinero a conocidos” , detalla el organismo. Con ese acceso, los estafadores realizan transferencias, toman préstamos y solicitan dinero a contactos simulando ser la persona afectada.

Otra variante frecuente se inicia con llamados que aparentan provenir de bancos, billeteras virtuales o empresas de servicios. Bajo ese engaño, se induce a la víctima a ingresar a enlaces falsos, compartir códigos de verificación o instalar aplicaciones de control remoto, lo que habilita transferencias que figuran como “autorizadas” por el sistema.

El teléfono celular se convirtió en la principal puerta de entrada a fraudes, robos de identidad y accesos no autorizados.

Un fenómeno que también crece a nivel nacional

La tendencia registrada en la Ciudad coincide con los datos nacionales de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI). En su informe anual 2024, el organismo contabilizó 34.468 reportes por delitos informáticos, con un aumento interanual del 21,1%. El fraude online concentró el 63% de los casos, seguido por la suplantación de identidad y los accesos ilegítimos a cuentas.

“Mucha estafas empiezan con una oferta falsa o un mensaje convincente. Siguen con la toma del teléfono o de una cuenta y terminan donde más duele: en el homebanking o en la billetera virtual”, resumieron desde la Defensoría.

Celular Estafa.jpeg Llamadas falsas, enlaces engañosos y mensajes urgentes son las modalidades más frecuentes de estafa digital.

Qué hacer ante una estafa digital

Frente a un robo o pérdida del celular, la recomendación principal es actuar de inmediato. Se debe bloquear o desvincular el dispositivo desde las herramientas de Google, Android o Apple para impedir accesos a cuentas sincronizadas. En paralelo, es clave comunicarse con el banco o la billetera virtual para bloquear operaciones y formalizar la denuncia ante la comisaría o la fiscalía especializada.

Además, se aconseja mantener siempre el bloqueo de pantalla, usar contraseñas robustas y diferentes para cada servicio, activar la verificación en dos pasos y desconfiar de mensajes urgentes que soliciten datos personales. La Defensoría recordó que ninguna entidad bancaria solicita actualizaciones de sistema ni la instalación de programas fuera de sus canales oficiales.

Reclamos por deudas y mora en tarjetas de crédito

Junto a las estafas digitales, la Defensoría del Pueblo de CABA alertó por el aumento de consultas vinculadas a deudas en tarjetas de crédito. Muchos usuarios aseguran haber pagado, pero igual enfrentan recálculos automáticos, intereses diarios y cargos adicionales.

El Banco Central informó que la morosidad en préstamos a hogares pasó del 4,5% al 7,8% en 2025, mientras que estudios de la UBA mostraron un mayor uso de tarjetas para cubrir gastos básicos. Ante este escenario, el organismo recomendó revisar con atención los resúmenes antes de pagar. “Esa lectura rápida puede evitar que un atraso o un pago parcial se transforme en una deuda que crece mes a mes”, advirtió la Defensoría.