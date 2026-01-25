Incendios afectaron a restaurantes históricos cerca de La Bombonera y en el centro porteño + Seguir en









Un fuego en el restaurante El Genovés, frente al estadio de Boca, obligó a evacuar a cuatro personas; días antes, el histórico café Paulin sufrió otro siniestro en pleno centro de Buenos Aires.

El reconocido café (izquierda) sufrió un importante incendio

Este domingo por la mañana, un incendio sorprendió a clientes y trabajadores del restaurante El Genovés, ubicado en Brandsen 923, justo frente a la Bombonera, a pocas horas del debut de Boca Juniors en el Torneo Apertura. Los Bomberos de la Ciudad actuaron con rapidez y lograron controlar las llamas, evitando que se propagaran a viviendas vecinas.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Según los reportes oficiales, el fuego se originó en el sistema de evacuación de gases de la cocina, lo que provocó una rápida acumulación de humo. Cuatro móviles del SAME asistieron en el lugar, atendiendo a cuatro personas con oxígeno; dos fueron derivadas al Hospital Argerich, y también se atendió a una oficial de bomberos afectada por la humareda.

El edificio que alberga El Genovés cuenta además con un estacionamiento en el subsuelo y cuatro pisos destinados a un hotel, pero la intervención rápida impidió que las llamas se extendieran más allá del restaurante.

INCENDIO Un histórico café porteño también sufrió un siniestro El viernes por la tarde, el café Paulin, ubicado en el barrio de San Nicolás, protagonizó otro incendio que movilizó a los equipos de emergencia. El fuego se originó en la cocina del primer piso y se propagó afectando una superficie de 18 metros de largo por cuatro de ancho y tres de alto, alcanzando estructuras de madera y artefactos del local.

El personal del café, incluido en la lista de bares notables de Buenos Aires, alertó de inmediato a las autoridades. Los Bomberos de la Ciudad desplegaron mangueras de 38 mm para contener las llamas y evitar daños mayores. Seis personas recibieron asistencia del SAME, pero ninguna requirió traslado hospitalario.

Desde su fundación en 1943, el café Paulin ha sido un punto de encuentro de oficinistas, artistas y vecinos. Su barra de estaño, vitrales y pisos de mosaico forman parte del patrimonio porteño, y en los últimos años se hizo famoso en redes sociales por la técnica de sus mozos de lanzar los sándwiches en la modalidad llamada “platos voladores”, un gesto que refuerza su identidad tradicional. Ambos incendios ponen de relieve la importancia de la rápida intervención de bomberos y personal sanitario, así como de las medidas de seguridad en locales históricos y gastronómicos de Buenos Aires, especialmente en zonas de gran afluencia de público.

Temas incendios

Bombonera