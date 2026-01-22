Escrituras en CABA: 2025 cerró con casi 70.000 operaciones y quedó entre los cinco mejores años en tres décadas

En diciembre, el Colegio de Escribanos relevó 7.646 escrituras y confirmó un crecimiento interanual acumulado del 26,8%. El crédito hipotecario se desaceleró en el último mes del año.

El mercado inmobiliario mostró agilidad y dinamismo en 2025, dejó atrás los peores años entre 2019 y 2023.

El mercado inmobiliario porteño cerró 2025 con uno de los mejores desempeños de las últimas décadas. Según datos del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires , en los doce meses del año se registraron 69.461 escrituras de compraventa , lo que representó un crecimiento interanual del 26,8% frente a las 54.770 operaciones de 2024. El volumen ubicó a 2025 entre los cinco mejores años de los últimos 30 y consolidó una recuperación sostenida de la actividad del Real Estate.

El impulso anual convivió con señales de desaceleración hacia el cierre del calendario. En diciembre se concretaron 7.646 escrituras , una cifra elevada en términos históricos, aunque el financiamiento hipotecario mostró una baja vinculada a la suba de tasas y a condiciones de acceso más exigentes por parte de los bancos. Aun así, el balance general dejó un resultado positivo tanto en cantidad de operaciones como en montos involucrados.

Desde el Colegio de Escribanos explicaron que el desempeño de 2025 se destacó dentro de la serie histórica. Magdalena Tato , presidenta de la entidad, señaló que “fue el mejor año desde 2007, cuando se superaron las 73.000 escrituras, en pleno boom de la soja”.

Y agregó que “ este registro convierte a 2025 en el quinto mejor año desde que se miden las escrituras , en una serie que comienza en 1998 y que incluye períodos como la Convertibilidad”.

Tato remarcó que el volumen alcanzado resulta significativo si se lo compara con etapas de fuerte expansión del crédito. “En los años del uno a uno se estima que más de la mitad de las compraventas se realizaban con hipotecas. En 2025, si bien el crédito tuvo un rol relevante, el mercado casi igualó a 2017, ya que ambos períodos rondaron las 14.000 escrituras con financiamiento”, explicó.

Y sostuvo que “fue un año bueno, pero un país como el nuestro necesita prestar mucho más para la vivienda familiar”.

Razones del avance

Entre las causas que explican el crecimiento de las escrituras, la presidenta del Colegio de Escribanos enumeró una combinación de factores económicos y de expectativas. “El crédito tuvo una gran influencia, aunque en el último bimestre se notó una desaceleración que ya se venía anticipando. La suba de tasas y las condiciones más severas de acceso achicaron el financiamiento”, señaló.

Escrituras CABA 2 Fuente: Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires

Aun así, destacó que la baja de la inflación contribuyó a mejorar la confianza y a reactivar decisiones de compra que se encontraban postergadas.

La estabilidad cambiaria también jugó un papel relevante. “La cotización del dólar no se disparó en un contexto electoral y entre enero y diciembre mostró una variación cercana al 40%, lo que aportó previsibilidad al mercado”, explicó Tato.

ese marco, subrayó un rasgo estructural del comportamiento local: “El argentino busca la vivienda cuando puede, porque es una necesidad, un refugio de valor y una fuente de tranquilidad. Ser propietario sigue siendo sinónimo de seguridad en Argentina”.

El desempeño del último mes del año reflejó ese escenario mixto. En diciembre, el monto total de las operaciones ascendió a $1.175.604 millones, con un crecimiento interanual del 45,6%, mientras que el monto medio de cada acto alcanzó los $153.754.186, equivalente a unos 104.412 dólares al tipo de cambio oficial promedio.

Escrituras CABA 3 Fuente: Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires

En contraste, las escrituras con hipoteca mostraron una baja interanual mensual del 21,4%, confirmando la desaceleración del crédito hacia el cierre de 2025.

Voces Inmobiliarias

Desde WGW Desarrollos, su socio director, Sebastián Wierzba, sostuvo que la consolidación del crédito, especialmente durante el primer semestre, resultó clave para reactivar la actividad. “El financiamiento dinamizó un mercado que había estado prácticamente detenido durante 2023 y gran parte de 2024”, explicó.

A ese impulso se sumó el regreso de capitales externos, tanto de inversores extranjeros como de argentinos residentes en otros países, que buscaron diversificar portafolios y aprovechar precios relativos atractivos en dólares.

Los precios actuales de las propiedades, medidos en términos reales, se ubican en niveles comparables a los de hace casi dos décadas y se mantienen sensiblemente por debajo de los costos de reposición. José Rozados, de Reporte Inmobiliario, dijo: "En la medida en que la actividad económica muestre una mejora sostenida y el ingreso real en dólares comience a recomponerse, la demanda habitacional tenderá a incrementarse, lo que limita la posibilidad de que estos valores se sostengan en el tiempo".

En ese contexto, Rozados consideró que “el escenario actual presenta una oportunidad para comprar, ya que las cotizaciones de las viviendas usadas continúan siendo competitivas frente a las expectativas de precios que proyecta el mercado”.

Donaciones Propiedades Mercado Inmobiliario Mas de 16.000 operaciones se hicieron con crédito hipotecario durante 2025 en CABA Pexels

En la misma línea, Francisco Altgelt, presidente de Altgelt, aportó un dato que refleja la magnitud del repunte. “El año terminó con más de 16.000 escrituras con hipotecas en CABA, casi cuatro veces más que en 2024”, señaló.

Además, indicó que reapareció el inversor que volvió a comprar departamentos como resguardo de valor o con el objetivo de obtener una rentabilidad en dólares cercana al 5%, en un contexto de mayor previsibilidad macroeconómica.

Horizonte 2026

De cara a 2026, desde el Colegio de Escribanos pusieron el foco en la importancia del asesoramiento profesional para sostener la dinámica del mercado. “El asesoramiento previo es clave, tanto para comprar un usado como una unidad a estrenar. Resulta fundamental analizar la situación impositiva y los cambios introducidos en 2025 en materia de impuestos y reglamentación vinculada al denominado ‘ahorro desde el colchón’”, explicó Tato.

También recomendó extremar los cuidados en las etapas iniciales de cada operación. Sostuvo: “Siempre hay que recurrir al escribano para avanzar con seguridad, revisar las condiciones de seña y reserva, y verificar situaciones particulares como sucesiones o la capacidad de los vendedores para concretar la operación”.

En ese sentido, destacó el trabajo articulado con otras instituciones del sector y con los organismos del Estado, tanto nacionales como locales.

En paralelo, el Colegio de Escribanos avanza en la incorporación de nuevas herramientas para dinamizar la actividad. “Estamos enfocados en desarrollar la tokenización como un instrumento para ampliar las inversiones, con respaldo notarial y soporte tecnológico, lo que aporta mayor seguridad jurídica”, explicó Tato.

El desafío hacia adelante será sostener el nivel de actividad en un contexto de financiamiento más restrictivo y profundizar el acceso al crédito hipotecario, una variable clave para consolidar la recuperación del sector.