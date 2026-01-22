Alertan por estafas con Telepase en la autovía del Mercosur

Las advertencias comenzaron a circular, tras detectar maniobras sospechosas dirigidas a quienes transitan con frecuencia por rutas concesionadas. En particular, usuarios del sistema de cobro electrónico recibieron comunicaciones que imitaban canales oficiales. El objetivo era claro: captar datos personales y bancarios aprovechando la confianza que genera un servicio de uso cotidiano.

Desde la concesionaria de la autovía del Mercosur señalaron que no realizan reclamos de pagos ni verificaciones de identidad a través de mensajes informales. La preocupación creció porque muchos conductores están acostumbrados a recibir avisos digitales y promociones, un terreno fértil para el engaño.

Las estafas detectadas siguen un patrón bastante reconocible. El primer contacto suele ser un aviso urgente: una supuesta deuda pendiente , un bloqueo inminente del servicio o una promoción por tiempo limitado. Ese apuro es clave, porque busca desactivar la desconfianza inicial y empujar a una reacción rápida.

Luego aparece el enlace. Al hacer clic, el usuario es dirigido a una página que simula ser oficial . Allí se solicitan datos personales, número de documento, tarjeta o claves bancarias. En algunos casos, incluso se pide una transferencia “para regularizar la situación”. El formato está cuidado y el lenguaje parece formal, lo que suma verosimilitud.

Las autoridades aclaran que Telepase no pide información sensible por fuera de sus canales oficiales ni exige pagos mediante links enviados por mensajería. Aún así, reconocen que el nivel de sofisticación varía y que no todas las señales de alerta son evidentes . Por eso recomiendan frenar, chequear y no responder desde el impulso.

Cómo obtener Telepase de manera segura

El acceso legítimo al sistema se realiza únicamente a través de sitios oficiales o puntos de atención autorizados. El trámite incluye el registro del vehículo y un medio de pago válido, sin intermediarios improvisados. Cualquier gestión fuera de ese circuito debería encender alarmas.

Una recomendación básica es ingresar siempre escribiendo la dirección web en el navegador, evitando enlaces reenviados. También conviene revisar remitentes, dominios y errores de redacción, detalles que suelen delatar fraudes. La prevención arranca con hábitos simples, aunque no infalibles.

Desde la concesionaria remarcan que ante cualquier duda se puede consultar por vías formales o denunciar intentos sospechosos. Reconocen que el fenómeno es cambiante y que los estafadores ajustan sus métodos. La clave está en mantenerse informado y no subestimar mensajes.