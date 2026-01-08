La nueva y peligrosa modalidad de estafa que circula en WhatsApp + Seguir en









Los que perpetran esta nueva modalidad usan herramientas propias de la aplicación de mensajería para engañar a sus victimas.

La nueva estafa que se extiende en WhatsApp.

El Consejo Profesional de Ciencias Informáticas de la Provincia de Buenos Aires (CPCIBA) informó que apareció una nueva modalidad de estafa virtual que se ejecuta a través de la aplicación de mensajería WhatsApp. A diferencia de otros métodos, en esta ocasión los ciberdelincuentes usarían herramientas de la plataforma para engañar a los usuarios.

Con el auge de los fraudes virtuales y la reinvención constante en los métodos de estafa, se deben reforzar los cuidados y desconfiar al menor signo de malas intenciones, especialmente en aplicaciones sensibles como WhatsApp. Te contamos la nueva estrategia que circula en la aplicación.

WhatsApp app Cómo funciona la estafa en WhatsApp Desde la entidad informaron que se trata de la función "Dispositivos Vinculados". Usando técnicas de manipulación reconocidas dentro de lo que se considera "ingeniería social", los estafadores mandan mensajes con enlaces fraudulentos que al final pueden ser para procesos de verificación, con el objetivo de que la victima autorice acciones sospechosas, en este caso, la vinculación a un dispositivo externo.

Una vez dentro, el delincuente tiene total control sobre la cuenta del usuario, algo que suelen aprovechar para estafar a más gente o robar información sensible, algo que puede derivar incluso en consecuencias económicas de alta gravedad.

Cómo mantenerse seguro Para evitar caer en esta estafa, basta con no ingresar a links que parezcan sospechosos y revisar con frecuencia la sección de "dispositivos vinculados" para borrar cualquiera que no te resulte conocido. Desconfiar se considera la primera defensa, por lo que se recomienda no contestar mensajes o llamadas de números desconocidos y concretar palabras seguras con las personas más cercanas.

Por último, recordar que entidades oficiales nunca solicitan información sensible a través de WhatsApp y ante cualquier duda, acudir a los canales oficiales de comunicación.

