Video: así fue el operativo del ICE en el que asesinaron a Alex Pretti durante las protestas en Mineápolis

Nuevos videos muestran cómo el enfermero de 37 años intentó defender a otros manifestantes durante un operativo del ICE y fue abatido tras un forcejeo.

Alex Pretti, enfermero de 37 años, fue asesinado durante un operativo de inmigración en medio de una manifestación.

Nuevas imágenes difundidas muestran cómo agentes federales de inmigración mataron a Alex Pretti , un enfermero de 37 años, durante una manifestación en Minneapolis , cuando el hombre intentó proteger a otras personas en medio del operativo del ICE y terminó siendo atacado con gas y baleado tras un forcejeo.

Las imagenes, permiten reconstruir los momentos previos a la muerte de Pretti. En una de las grabaciones se lo ve en plena calle, grabando la escena con su teléfono celular mientras enfrenta verbalmente a los agentes y retrocede luego de ser empujado por uno de ellos. En todo momento, sostiene el teléfono con la mano derecha y no se observa que porte un arma.

Otra filmación muestra a Pretti indicándole a un conductor que continúe su camino , mientras dos personas más hacen sonar silbatos, una práctica habitual en Minneapolis para alertar sobre redadas migratorias. En ese contexto, uno de los agentes empuja a uno de los manifestantes, que cae al suelo, y Pretti interviene de inmediato para cubrirlo.

El operativo del ICE quedó registrado desde distintos ángulos y desató una fuerte polémica por el uso de la fuerza.

Las imágenes captan el instante en que un agente rocía gas sobre Pretti y los otros dos civiles. Mientras el enfermero intenta proteger a la persona caída, varios uniformados lo rodean, lo reducen y lo tiran al suelo. Segundos después, estando ya inmovilizado, recibe múltiples disparos.

En una de las grabaciones parece verse cómo un agente de inmigración le arrebata un arma a Pretti instantes antes de los disparos. El arma sería similar a una pistola semiautomática Sig Sauer calibre 9 milímetros , tal como señalaron posteriormente las autoridades federales. Sin embargo, ninguno de los videos difundidos hasta el momento muestra a Pretti blandiendo un arma durante el enfrentamiento.

La versión oficial y las acusaciones

El Departamento de Seguridad Nacional afirmó que Pretti portaba un arma semiautomática y cargadores. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, sostuvo que la víctima “atacó a los agentes” con la “intención de causar daño” y que estaba “blandiendo” el arma.

ssstwitter.com_1769357339462 Las imágenes muestran el momento en que agentes federales rodean a Pretti antes de efectuar los disparos.

Además, Noem calificó el hecho como un acto de “terrorismo doméstico”. “Este individuo que llegó con armas y municiones para detener una operación policial de agentes federales cometió un acto de terrorismo doméstico; esos son los hechos”, declaró. La funcionaria aseguró que el Gobierno federal llevará adelante la investigación y afirmó que no cooperará con las autoridades del estado de Minnesota ni con el gobernador Tim Walz, a quien calificó de poco confiable.

Horas antes, el gobernador Walz había advertido que no permitiría que el caso sea investigado de manera exclusiva por las fuerzas federales. En sus declaraciones recordó el asesinato de Renee Good, una mujer que murió por disparos de un agente del ICE en Minneapolis menos de tres semanas atrás, un antecedente que incrementó la tensión entre autoridades estatales y federales.

WhatsApp Video 2026-01-25 at 13.45.07

Quién era Alex Jeffrey Pretti

Alex Pretti tenía 37 años, era enfermero, ciudadano estadounidense y había nacido en Illinois. Amante de la naturaleza, disfrutaba de las aventuras al aire libre junto a Joule, su perro leopardo de Catahoula. Según su familia, participaba activamente en protestas tras la muerte de Renee Good, ocurrida el 7 de enero.

alex pretti 1 Pretti era enfermero y defensor de los derechos humanos; murió durante un operativo federal de inmigración.

“Se preocupaba profundamente por las personas y estaba muy molesto con lo que sucedía en Minneapolis y en todo Estados Unidos con el ICE, al igual que lo están millones de personas”, expresó su padre, Michael Pretti. “Pensaba que era terrible secuestrar niños, simplemente agarrar a la gente en la calle. Le preocupaban esas personas y sabía que estaba mal, por lo que participó en protestas”.

Los registros judiciales indican que Pretti no tenía antecedentes penales y, de acuerdo con su familia, nunca había tenido conflictos con la policía más allá de algunas infracciones de tránsito.