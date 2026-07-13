Alerta jubilados: la importante oficina de IPS que cerrará sus puertas y qué cambios habrá en los trámites

El organismo bonaerense informó una modificación temporal en la atención al público. Qué alternativas tienen los vecinos mientras dure la medida.

El IPS informó una modificación que impactará en la atención presencial de una de sus dependencias bonaerenses.

El Instituto de Previsión Social (IPS) anunció una modificación transitoria que impacta en la atención presencial de uno de sus Centros de Atención Previsional (CAP). La decisión obliga a jubilados y pensionados que tenían previsto realizar gestiones en esa dependencia a reorganizar sus trámites durante varios días.

Mientras tanto, el organismo definió una modalidad alternativa para que la atención no se interrumpa por completo. Aunque el cierre será temporal, el IPS recordó que existen otros CAP cercanos y reiteró cuáles son los requisitos para iniciar una jubilación ordinaria, uno de los trámites más consultados por los afiliados.

El IPS informó que el Centro de Atención Previsional de General Villegas permanecerá cerrado entre el 8 y el 17 de julio , período durante el cual no habrá atención al público en esa sede. Según indicó el organismo, la oficina retomará su actividad habitual el lunes 20 de julio .

Durante varios días habrá una modificación en el funcionamiento de una sede del IPS, por lo que los afiliados deberán estar atentos a las novedades.

Mientras dure esta interrupción, los vecinos que necesiten realizar gestiones deberán acercarse a alguno de los CAP más próximos. El organismo señaló como alternativas las oficinas de:

Ambas sedes atienden de lunes a viernes, de 8.30 a 13.30 . Además, el IPS aclaró que las líneas telefónicas de esos centros se encuentran en trámite, por lo que las consultas también pueden canalizarse mediante los correos electrónicos institucionales de cada dependencia.

La atención previsional tendrá cambios temporales y el organismo difundió información para quienes deban realizar gestiones. Magnific

La oficina de General Villegas funciona habitualmente en Pringles 367, donde el organismo presta atención previsional para jubilados, pensionados y trabajadores estatales bonaerenses que necesitan iniciar expedientes, presentar documentación, solicitar reconocimientos de servicios o recibir asesoramiento sobre distintos trámites.

Si bien se trata de una medida puntual, desde el IPS recomendaron organizar con anticipación cualquier gestión prevista para esos días, especialmente aquellas que requieren la presentación de documentación original o el inicio de un expediente presencial.

Cómo tramitar la jubilación de IPS y cuáles son los requisitos

Entre las consultas más frecuentes que recibe el organismo figura la jubilación ordinaria. Para iniciar este trámite, el IPS indica que la persona debe cumplir con la edad y los años de servicios exigidos por la normativa previsional vigente, condiciones que pueden variar según el régimen al que pertenezca cada trabajador.

El organismo también aclara que el trámite puede iniciarse hasta 90 días antes de alcanzar la edad jubilatoria, siempre que ya se reúnan los restantes requisitos previstos por la legislación. Esa posibilidad busca evitar demoras innecesarias en el otorgamiento del beneficio.

Al momento de presentar la solicitud, suele requerirse documentación personal, acreditación de servicios y demás antecedentes laborales. En algunos casos, dependiendo de la situación previsional de cada persona, el IPS puede solicitar información complementaria o documentación adicional antes de resolver el expediente. Esa evaluación se realiza de manera individual, por lo que los tiempos pueden variar.

Quienes tengan dudas sobre su situación previsional o necesiten verificar si cumplen las condiciones para acceder al beneficio pueden concurrir a cualquiera de los Centros de Atención Previsional habilitados por el organismo o solicitar asesoramiento antes de iniciar el expediente. En ocasiones, una consulta previa permite detectar documentación faltante y evitar demoras posteriores.