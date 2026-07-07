Jubilación mínima y máxima ANSES: ¿Cuánto cobro en julio 2026 con aumento y bono?

Las prestaciones volvieron a actualizarse. Así quedaron los haberes y las pensiones con el nuevo aumento en el séptimo mes del año.

El bono extraordinario de $70.000 sigue vigente para quienes perciben los haberes más bajos del sistema.

ANSES empezó a pagar los haberes correspondientes a julio con una nueva actualización por movilidad. El incremento aplicado este mes es del 2,15% , porcentaje que surge de la inflación de mayo informada por el INDEC y que alcanza a jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares.

Además del aumento mensual, el Gobierno confirmó la continuidad del bono extraordinario de hasta $70.000 , destinado a jubilados y pensionados que perciben los ingresos más bajos. El refuerzo mantiene el mismo valor y se liquida junto con el haber mensual, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional.

Con esta actualización, también cambiaron los montos de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y de las Pensiones No Contributivas (PNC) . ANSES ya publicó el cronograma de pagos para todas las prestaciones previsionales de julio.

Los haberes previsionales registran en julio una suba del 2,15% , en línea con el mecanismo de movilidad vigente, que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC con dos meses de diferencia.

Cuánto cobran los jubilados de la mínima con el bono de $70.000

El bono extraordinario permanece congelado en $70.000, pero sigue siendo una parte importante del ingreso para quienes cobran la jubilación mínima.

Durante julio, el haber mínimo quedó establecido en $411.989,33. Al sumarse el refuerzo extraordinario, el ingreso total alcanza $481.989,33. El bono también se paga de forma proporcional a quienes perciben un haber superior al mínimo, hasta completar ese monto total.

El adicional se acredita junto con el haber mensual en la misma fecha de cobro y no requiere inscripción previa. ANSES liquida automáticamente el beneficio a quienes reúnen las condiciones.

Cuál es el nuevo monto de la jubilación máxima en julio 2026

La movilidad también actualizó el haber máximo del sistema. Con el incremento del 2,15%, la jubilación máxima quedó fijada en $2.770.531,10. A diferencia de los haberes mínimos, quienes perciben este monto no reciben el bono extraordinario de $70.000, ya que el refuerzo está destinado únicamente a los ingresos más bajos o se paga de manera proporcional hasta alcanzar el tope.

Los jubilados que cobran por encima del haber mínimo reciben únicamente el aumento por movilidad correspondiente al mes. El monto final depende del haber individual de cada beneficiario y de los descuentos habituales por obra social u otros conceptos.

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PUAM y Pensiones No Contributivas: montos actualizados

La actualización de julio también alcanzó a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y a las Pensiones No Contributivas (PNC). La PUAM equivale al 80% del haber mínimo, por lo que el monto básico pasó a $329.591. Con el bono extraordinario de $70.000, quienes acceden al refuerzo perciben un total de $399.591 durante julio.

Las Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez representan el 70% del haber mínimo. Con la actualización mensual, el haber quedó en $288.392,53, mientras que el monto final asciende a $358.392,53 para quienes reciben el bono completo. También se incluye dentro de este esquema la pensión para madres de siete hijos o más.

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Calendario de pagos ANSES: cuándo cobro la jubilación en julio

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo:

DNI terminados en 0: miércoles 8 de julio

DNI terminados en 1: viernes 10 de julio

DNI terminados en 2: lunes 13 de julio

DNI terminados en 3: martes 14 de julio

DNI terminados en 4: miércoles 15 de julio

DNI terminados en 5: jueves 16 de julio

DNI terminados en 6: viernes 17 de julio

DNI terminados en 7: lunes 20 de julio

DNI terminados en 8: martes 21 de julio

DNI terminados en 9: miércoles 22 de julio

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo:

DNI terminados en 0 y 1: jueves 23 de julio

DNI terminados en 2 y 3: viernes 24 de julio

DNI terminados en 4 y 5: lunes 27 de julio

DNI terminados en 6 y 7: martes 28 de julio

DNI terminados en 8 y 9: miércoles 29 de julio

Las fechas pueden consultarse también desde Mi ANSES o en el calendario oficial publicado por el organismo. Ahí cada beneficiario puede verificar el día exacto de acreditación de su haber y descargar el recibo correspondiente una vez que la liquidación se encuentre disponible.