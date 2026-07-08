ANSES explicó el recibo de jubilaciones: qué significan los códigos de haberes y descuentos

El organismo detalló cómo interpretar el documento y recordó qué conceptos integran cada beneficio y prestación.

El recibo de haberes puede descargarse desde Mi ANSES y permite consultar el detalle de cada liquidación mensual.

Con el objetivo de facilitar la lectura de la liquidación , ANSES publicó una guía para interpretar los principales conceptos que aparecen en el recibo previsional. Ahí se explica qué corresponde al haber mensual, cuáles son los descuentos obligatorios, qué adicionales pueden incorporarse y cómo acceder al comprobante desde la plataforma digital del organismo.

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El recibo sirve para acreditar ingresos, realizar trámites bancarios o presentar documentación ante otros organismos. Además, permite controlar que la liquidación se haya efectuado correctamente y detectar cualquier diferencia antes de iniciar un reclamo.

Desde junio, los jubilados y pensionados también pueden consultar el recibo directamente desde la aplicación oficial Mi ANSES , además de la versión web, una incorporación que busca simplificar el acceso a la información previsional desde el celular.

ANSES explica que el recibo de haberes refleja todos los conceptos que integran la prestación correspondiente a cada mes. No se limita únicamente al monto depositado en la cuenta bancaria, sino que detalla cómo se conforma el haber.

Entre los datos que aparecen figuran la identificación del beneficiario, el tipo de prestación, el período liquidado, el banco donde se acredita el pago y el detalle de cada concepto incorporado al cálculo final. También se informa el haber bruto, los descuentos efectuados y el importe neto que finalmente percibe el jubilado.

Los códigos incluidos en la liquidación identifican distintos conceptos administrativos que se usan para procesar los pagos. Algunos corresponden al haber mensual, otros a bonos extraordinarios cuando existen, suplementos, retroactivos o descuentos obligatorios previstos por la legislación previsional. La descripción de cada concepto aparece junto al código correspondiente dentro del propio recibo.

Revisar la liquidación todos los meses permite comprobar que los aumentos por movilidad, los bonos extraordinarios y cualquier modificación anunciada por el Gobierno hayan sido correctamente incorporados antes de la fecha de cobro.

Cuáles son los ítems que componen el haber bruto de un jubilado

El haber bruto representa el importe total reconocido por ANSES antes de aplicar descuentos.

En la mayoría de las liquidaciones aparece como concepto principal el haber jubilatorio correspondiente al beneficio previsional. A ese monto pueden agregarse suplementos, retroactivos, diferencias de movilidad o bonos extraordinarios cuando fueron establecidos mediante decreto para determinados grupos de beneficiarios.

Una vez determinado el haber bruto, el sistema incorpora los descuentos que corresponden según cada situación. Entre ellos suelen encontrarse los aportes destinados al PAMI, cuotas de obra social cuando corresponden, embargos judiciales, descuentos por créditos u otros conceptos autorizados por la normativa vigente.

El resultado final de esa operación es el haber neto, es decir, el monto que efectivamente se acredita en la cuenta bancaria del jubilado o pensionado.

¿Qué asignaciones extra se pueden cobrar junto con la jubilación?

Dependiendo de la situación de cada beneficiario, la liquidación puede incluir conceptos adicionales además del haber mensual.

Uno de ellos son los bonos extraordinarios que el Gobierno otorga mediante decreto a determinados jubilados y pensionados. Cuando corresponden, aparecen identificados como un concepto separado dentro del recibo de haberes.

También pueden incorporarse retroactivos derivados de reajustes previsionales, actualizaciones por movilidad, diferencias de liquidaciones anteriores o pagos excepcionales autorizados por ANSES.

En algunos casos, quienes reúnen determinados requisitos familiares también pueden acceder a asignaciones compatibles con la prestación previsional. La incorporación de esos beneficios depende de la situación particular del titular y de las condiciones establecidas por la normativa vigente.

El detalle de todos esos conceptos figura discriminado dentro del recibo.

¿Dónde y cómo descargar tu recibo de sueldo previsional de forma digital?

El organismo permite acceder al recibo de haberes durante todo el año mediante la plataforma Mi ANSES y también desde la aplicación oficial para teléfonos.

Para realizar la consulta es necesario ingresar con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Una vez dentro del sistema, el beneficiario debe seleccionar la sección "Jubilaciones y Pensiones" y luego la opción "Consultar recibos de haberes". Ahí se puede visualizar el último comprobante disponible y acceder al historial de recibos emitidos desde 2021.

El sistema ofrece la posibilidad de descargar el documento en formato PDF o enviarlo por correo electrónico para imprimirlo cuando sea necesario. La misma función ya se encuentra incorporada en la aplicación móvil oficial, lo que permite realizar la consulta desde cualquier lugar sin necesidad de una computadora.