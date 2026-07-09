La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) publicó una guía para que jubilados y pensionados puedan interpretar los conceptos incluidos en la liquidación mensual de sus prestaciones. El objetivo consiste en brindar mayor claridad sobre los códigos que aparecen en el recibo y explicar cómo se calcula el monto final que se acredita en la cuenta bancaria.
Recibo de jubilación de ANSES: controlá tus haberes, asignaciones y evitá descuentos sorpresa
Conocé la evaluación que realiza el organismo para la administración de cobros obligatorios y cuotas vinculadas a movimientos previsionales.
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Cada liquidación reúne distintos conceptos vinculados con haberes, asignaciones y descuentos. Algunos corresponden a la prestación previsional, otros responden a beneficios complementarios y también figuran retenciones previstas por la normativa vigente. La suma y la resta de estos conceptos determinan el importe neto que recibe cada beneficiario.
El recibo previsional permite verificar qué importes integran el haber mensual y cuáles son las deducciones aplicadas. La revisión periódica de ese documento ayuda a identificar cada movimiento incluido en la liquidación.
Todo lo que tenés que saber sobre tu liquidación previsional
La prestación puede incorporar los siguientes términos:
- Prestación Básica Universal (PBU): Corresponde a quienes alcanzaron la edad requerida y reunieron los años de aportes exigidos durante su vida laboral
- Prestación Compensatoria (PC): Contempla los aportes efectuados hasta el 30 de junio de 1994
- Prestación Adicional por Permanencia (PAP): Incluye los años aportados con posterioridad a esa fecha
- Reparación Histórica: Refleja el ajuste del haber aceptado de manera voluntaria para actualizar ingresos según fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ese beneficio incorpora además el Aguinaldo Reparación Histórica, correspondiente al proporcional que surge de ese concepto
- Prestación Anual Complementaria: Figura cuando corresponde el pago del aguinaldo. ANSES liquida ese importe junto con los haberes de junio y diciembre
- bono extraordinario previsional:Identificado también como Ayuda económica previsional, aparece cuando el Gobierno Nacional dispone ese beneficio para los jubilados y pensionados alcanzados por la medida
- retro suplemento dinerario: Refleja la diferencia entre el haber percibido y el 82% del Salario Mínimo, Vital y Móvil para quienes accedieron a la jubilación con los años de aportes efectivos necesarios para obtener la PBU. Ese concepto también alcanza a las pensiones derivadas de esos beneficios
- bonificación por Zona Austral: Corresponde a quienes residen en las zonas alcanzadas por la Ley N.º 19.485 y la Resolución 637/2006. Ese adicional equivale al 40% y comprende a Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, el Sector Antártico, las Islas Malvinas, las Islas del Atlántico Sur, el partido de Patagones y la provincia de La Pampa.
Ítems a tu favor: quiénes cobran Asignación por Cónyuge o por Hijo
Existen tres tipos de asignaciones derivadas del organismo previsional:
- Asignaciones familiares: forman parte del sistema de beneficios que administra ANSES y pueden incorporarse al recibo de haberes cuando el titular reúne los requisitos establecidos para cada prestación. El acceso depende del tipo de beneficio y de los ingresos del grupo familiar
- Asignación por Cónyuge: está destinada a jubilados, pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y titulares de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra. El beneficio requiere que los datos personales y los vínculos familiares se encuentren actualizados en ANSES. Además, el adicional solo puede percibirlo uno de los integrantes del matrimonio o de la convivencia
- Asignación Familiar por Hijo (SUAF): alcanza a trabajadores en relación de dependencia, monotributistas, titulares de la Prestación por Desempleo, jubilados y pensionados. El beneficio corresponde por hijos menores de 18 años, solteros y con residencia en el país. En los casos de hijos con discapacidad, la normativa no establece un límite de edad para acceder a la prestación
La normativa vigente establece que, si uno de los integrantes del grupo familiar percibe ingresos superiores a $3.034.844, el grupo queda excluido del cobro de asignaciones familiares. A su vez, el tope máximo del ingreso familiar asciende a $6.069.688. En el caso de la asignación por hijo con discapacidad, esos límites de ingresos no se aplican.
Descuentos permitidos: qué te puede descontar ANSES legalmente
La sección de descuentos reúne las retenciones previstas por la legislación vigente y otros conceptos autorizados por el titular del beneficio El aporte destinado a la obra social financia la cobertura médica. En el caso de PAMI, el descuento equivale al 3% sobre la jubilación mínima. Cuando el haber supera ese monto, la retención asciende al 6% sobre el excedente, según lo establecido por el artículo 8 de la Ley 19.032.
- descuento prestación anual complementaria: corresponde a la retención de la obra social aplicada sobre el aguinaldo.
- créditos ANSES: quienes hayan solicitado un crédito observan en el recibo el descuento de la cuota mensual. Ese importe nunca puede superar el 20% de los ingresos netos mensuales
La plataforma Mi ANSES permite consultar el detalle de cada préstamo cuando el titular posee más de un crédito vigente. Las moratorias previsionales también generan descuentos específicos:
- cuota moratoria: corresponde al plan de pagos destinado a completar los años de aportes faltantes
- retroactivo cuotas moratoria: puede aparecer al momento del alta del beneficio. En ese caso, la cantidad de cuotas descontadas coincide con los meses incluidos en el retroactivo
- ajuste de la cuota moratoria: refleja la actualización de esas cuotas conforme a la movilidad previsional
- impuesto a las Ganancias: esa retención depende de la situación tributaria del jubilado o pensionado según la normativa vigente establecida por el Texto Ordenado 2019 y la Ley 27.725
Diferencia entre retenciones obligatorias y servicios optativos
Las retenciones obligatorias incluyen los descuentos establecidos por la legislación previsional, como los aportes destinados a la obra social y, cuando corresponde, el Impuesto a las Ganancias. Los servicios optativos abarcan descuentos de mutuales y otras entidades. Esos importes pueden responder a cuotas sociales, préstamos o servicios brindados por cooperativas e instituciones.
Cada concepto aparece identificado dentro del recibo para que el beneficiario pueda reconocer el origen de cada deducción aplicada sobre su haber.
Claves para revisar tu recibo todos los meses desde tu celular
El recibo de haberes permite verificar todos los conceptos liquidados por ANSES antes de disponer del dinero acreditado en la cuenta. Así cada jubilado o pensionado puede controlar que los haberes, las asignaciones y los descuentos coincidan con los beneficios que le corresponden y con las retenciones autorizadas.
La plataforma mi ANSES también ofrece la posibilidad de consultar el detalle de los Créditos ANSES cuando existen préstamos vigentes. Esa información permite corroborar la cantidad de cuotas descontadas y el estado de cada financiamiento.
Para visualizar el comprobante, es necesario seguir este procedimiento:
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abrir la aplicación Mi ANSES en el teléfono móvil
ingresar con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social
acceder al menú "Jubilaciones y Pensiones"
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seleccionar la opción "Consultar recibos de haberes"
El comprobante muestra el detalle completo de la liquidación, con los datos personales del beneficiario, el período de cobro, los conceptos abonados y el monto total que corresponde percibir.