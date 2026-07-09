Recibo de jubilación de ANSES: controlá tus haberes, asignaciones y evitá descuentos sorpresa

Conocé la evaluación que realiza el organismo para la administración de cobros obligatorios y cuotas vinculadas a movimientos previsionales.

La revisión mensual ayuda a identificar cada código incluido en la liquidación y permite conocer cómo se determina el monto neto que se deposita todos los meses.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) publicó una guía para que jubilados y pensionados puedan interpretar los conceptos incluidos en la liquidación mensual de sus prestaciones. El objetivo consiste en brindar mayor claridad sobre los códigos que aparecen en el recibo y explicar cómo se calcula el monto final que se acredita en la cuenta bancaria.

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Cada liquidación reúne distintos conceptos vinculados con haberes, asignaciones y descuentos . Algunos corresponden a la prestación previsional, otros responden a beneficios complementarios y también figuran retenciones previstas por la normativa vigente. La suma y la resta de estos conceptos determinan el importe neto que recibe cada beneficiario.

El recibo previsional permite verificar qué importes integran el haber mensual y cuáles son las deducciones aplicadas. La revisión periódica de ese documento ayuda a identificar cada movimiento incluido en la liquidación.

Asignaciones familiares : forman parte del sistema de beneficios que administra ANSES y pueden incorporarse al recibo de haberes cuando el titular reúne los requisitos establecidos para cada prestación. El acceso depende del tipo de beneficio y de los ingresos del grupo familiar

: forman parte del sistema de beneficios que administra ANSES y pueden incorporarse al recibo de haberes cuando el titular reúne los requisitos establecidos para cada prestación. El acceso Asignación por Cónyuge: está destinada a jubilados, pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y titulares de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra. El beneficio requiere que los datos personales y los vínculos familiares se encuentren actualizados en ANSES. Además, el adicional solo puede percibirlo uno de los integrantes del matrimonio o de la convivencia

está destinada a El beneficio requiere que los datos personales y los vínculos familiares se encuentren actualizados en ANSES. Además, el adicional solo puede percibirlo uno de los integrantes del matrimonio o de la convivencia Asignación Familiar por Hijo (SUAF): alcanza a trabajadores en relación de dependencia, monotributistas, titulares de la Prestación por Desempleo, jubilados y pensionados. El beneficio corresponde por hijos menores de 18 años, solteros y con residencia en el país. En los casos de hijos con discapacidad, la normativa no establece un límite de edad para acceder a la prestación

La normativa vigente establece que, si uno de los integrantes del grupo familiar percibe ingresos superiores a $3.034.844, el grupo queda excluido del cobro de asignaciones familiares. A su vez, el tope máximo del ingreso familiar asciende a $6.069.688. En el caso de la asignación por hijo con discapacidad, esos límites de ingresos no se aplican.

Descuentos permitidos: qué te puede descontar ANSES legalmente

La sección de descuentos reúne las retenciones previstas por la legislación vigente y otros conceptos autorizados por el titular del beneficio El aporte destinado a la obra social financia la cobertura médica. En el caso de PAMI, el descuento equivale al 3% sobre la jubilación mínima. Cuando el haber supera ese monto, la retención asciende al 6% sobre el excedente, según lo establecido por el artículo 8 de la Ley 19.032.

descuento prestación anual complementaria: corresponde a la retención de la obra social aplicada sobre el aguinaldo.

corresponde a la retención de la obra social aplicada sobre el aguinaldo. créditos ANSES: quienes hayan solicitado un crédito observan en el recibo el descuento de la cuota mensual. Ese importe nunca puede superar el 20% de los ingresos netos mensuales

La plataforma Mi ANSES permite consultar el detalle de cada préstamo cuando el titular posee más de un crédito vigente. Las moratorias previsionales también generan descuentos específicos:

cuota moratoria : corresponde al plan de pagos destinado a completar los años de aportes faltantes

: corresponde al plan de pagos destinado a completar los años de aportes faltantes retroactivo cuotas moratoria : puede aparecer al momento del alta del beneficio. En ese caso, la cantidad de cuotas descontadas coincide con los meses incluidos en el retroactivo

: puede aparecer al momento del alta del beneficio. En ese caso, la cantidad de cuotas descontadas coincide con los meses incluidos en el retroactivo ajuste de la cuota moratoria : refleja la actualización de esas cuotas conforme a la movilidad previsional

: refleja la actualización de esas cuotas conforme a la movilidad previsional impuesto a las Ganancias: esa retención depende de la situación tributaria del jubilado o pensionado según la normativa vigente establecida por el Texto Ordenado 2019 y la Ley 27.725

esa retención depende de la situación tributaria del jubilado o pensionado según la normativa vigente establecida por el Texto Ordenado 2019 y la Ley 27.725

Diferencia entre retenciones obligatorias y servicios optativos

Las retenciones obligatorias incluyen los descuentos establecidos por la legislación previsional, como los aportes destinados a la obra social y, cuando corresponde, el Impuesto a las Ganancias. Los servicios optativos abarcan descuentos de mutuales y otras entidades. Esos importes pueden responder a cuotas sociales, préstamos o servicios brindados por cooperativas e instituciones.

Cada concepto aparece identificado dentro del recibo para que el beneficiario pueda reconocer el origen de cada deducción aplicada sobre su haber.

Claves para revisar tu recibo todos los meses desde tu celular

El recibo de haberes permite verificar todos los conceptos liquidados por ANSES antes de disponer del dinero acreditado en la cuenta. Así cada jubilado o pensionado puede controlar que los haberes, las asignaciones y los descuentos coincidan con los beneficios que le corresponden y con las retenciones autorizadas.

La plataforma mi ANSES también ofrece la posibilidad de consultar el detalle de los Créditos ANSES cuando existen préstamos vigentes. Esa información permite corroborar la cantidad de cuotas descontadas y el estado de cada financiamiento.

Para visualizar el comprobante, es necesario seguir este procedimiento:

abrir la aplicación Mi ANSES en el teléfono móvil

ingresar con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social

acceder al menú "Jubilaciones y Pensiones"

seleccionar la opción "Consultar recibos de haberes"

El comprobante muestra el detalle completo de la liquidación, con los datos personales del beneficiario, el período de cobro, los conceptos abonados y el monto total que corresponde percibir.