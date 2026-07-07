Moratoria previsional ANSES: cómo jubilarse tras el cierre del plan general

El organismo brinda diferentes posibilidades para aquellas personas que aún no concluyeron el período de aportes necesarios para recibir la jubilación.

Actualmente, el acceso a la jubilación depende de mecanismos específicos o de prestaciones asistenciales previstas por el sistema previsional.

El cierre de la moratoria previsional general modificó el acceso a la jubilación, para quienes no reúnen los 30 años de aportes exigidos por la normativa. ANSES dejó de ofrecer un mecanismo masivo para comprar años de aportes , aunque el sistema previsional todavía contempla herramientas específicas para regularizar períodos faltantes, en determinadas situaciones.

El esquema vigente incluye alternativas destinadas a distintos grupos de personas. Las opciones disponibles dependen de la edad, la situación laboral y el cumplimiento de los requisitos establecidos por ANSES y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

La moratoria previsional de alcance general dejó de estar disponible desde marzo de 2025. El organismo previsional ya no permite la compra masiva de años de aportes , por lo que el acceso a una jubilación mediante este mecanismo quedó restringido.

El sistema previsional conserva únicamente planes específicos para determinados casos. Las herramientas vigentes permiten regularizar aportes faltantes , aunque cada una cuenta con condiciones particulares de acceso.

Las personas que buscan iniciar el trámite jubilatorio deben evaluar cuál de los mecanismos disponibles se ajusta a su situación. La posibilidad de acceder a un plan depende del cumplimiento de los requisitos previstos por la normativa vigente.

Ley 24.476: la opción vigente para quienes ya tienen edad jubilatoria

La Ley 24.476 constituye el principal régimen destinado a personas que alcanzaron la edad jubilatoria pero no reúnen los 30 años de aportes requeridos. El plan permite regularizar períodos laborales no registrados comprendidos entre el 1° de enero de 1955 y el 30 de septiembre de 1993.

El mecanismo contempla distintas modalidades para cancelar la deuda previsional. Los beneficiarios pueden optar por el pago total o financiar el monto en hasta 60 cuotas, según las condiciones previstas por el régimen.

ANSES analiza cada solicitud antes de aprobar el acceso a este beneficio. La incorporación al plan no resulta automática, ya que el organismo realiza una evaluación previa junto con ARCA.

Requisitos de ARCA y ANSES: ¿Quiénes pueden acceder al plan de regularización?

La Ley 24.476 está destinada a mujeres desde los 60 años y hombres desde los 65 años. Los solicitantes también deben cumplir los criterios de vulnerabilidad definidos por los organismos competentes.

ANSES y ARCA realizan una evaluación socioeconómica y patrimonial para determinar si corresponde el ingreso al régimen. El análisis contempla distintos indicadores vinculados con la situación económica del solicitante.

Entre los aspectos evaluados figuran:

ingresos mensuales del solicitante

propiedades e inmuebles registrados

tenencia de vehículos, embarcaciones o aeronaves

nivel de consumo con tarjetas de crédito y débito

Las personas que superen los límites establecidos no podrán acceder al beneficio. El resultado de la evaluación determina la aprobación o el rechazo de la solicitud.

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Plan de Pago de Deuda Previsional (Ley 27.705): la alternativa para trabajadores activos

La Ley 27.705 continúa vigente para personas que todavía no alcanzaron la edad jubilatoria y prevén que no completarán los 30 años de aportes. El Plan de Pago de Deuda Previsional está destinado a trabajadores en actividad, ya sean empleados en relación de dependencia, autónomos o monotributistas.

El régimen alcanza a mujeres de entre 50 y 59 años y a hombres de entre 55 y 64 años. El mecanismo permite comprar períodos faltantes desde los 18 años hasta marzo de 2012, de acuerdo con las condiciones previstas por la ley.

El trámite debe realizarse de manera presencial en una oficina de ANSES con turno previo. El organismo revisa la historia laboral para determinar los meses que pueden regularizarse antes de avanzar con el procedimiento. ANSES emite un Volante Electrónico de Pago (VEP) una vez finalizada la revisión correspondiente. El pago puede realizarse mediante homebanking o por los medios habilitados, mientras que la acreditación en el sistema previsional demora aproximadamente 72 horas.

Cada período incorporado al plan tiene un valor determinado por la normativa. Cada mes de aporte equivale al 29% de la base imponible mínima del sistema. Las personas que no reúnen las condiciones para ingresar a la Ley 24.476 ni al Plan de Pago de Deuda Previsional cuentan con otra alternativa. La Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM) está destinada a personas de 65 años o más en situación de vulnerabilidad.

La PUAM equivale al 80% de la jubilación mínima. La prestación no genera derecho a pensión por fallecimiento y permanece sujeta a controles socioeconómicos periódicos.