La CGT esperará al final del Mundial para retomar sus protestas: el 22 de julio marcha junto a jubilados + Agregar ámbito en









Será la primera medida definida tras el anuncio de un "paro a la francesa". Por ahora, no habrá huelgas sectoriales ni generales, pero sí movilizaciones.

Marchará la CGT marchará el 22 de julio frente al Congreso.

Hay una regla no escrita durante los mundiales de fútbol: el país se para y la política también. Los sindicatos no son ajenos y decidieron retomar sus protestas contra el Gobierno después de la final del 19 de julio en Nueva Yersey, Estados Unidos, donde la Selección argentina sueña con la cuarta estrella. Las tres centrales obreras (CGT y las dos CTA) acordaron movilizarse el 22 de este mes para acompañar la marcha de los jubilados frente al Congreso. Será la primera medida del plan de acción escalonado contra el plan económico anunciado por el triunvirato cegetista. Por ahora, no habrá paros sectoriales ni generales.

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Semanas atrás circuló la versión de que la Confederación General del Trabajo (CGT) realizará un "paro a la francesa", una serie de protestas escalonadas, con paros y movilizaciones. Por ahora, sólo habrá marchas. Después del 22, las tres centrales y movimientos sociales nucleados en la UTEP participarán de la ya clásica procesión del 7 de agosto, en el día de San Cayetano y en la próxima convocatoria al Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil, sin fecha todavía. Lo último que acordaron fue confluir en la Semana Social convocada por la Comisión Episcopal para los días 4, 5 y 6 de septiembre en la ciudad de Córdoba. El paro general sigue siendo un horizonte lejano.

Estas movilizaciones fueron acordadas durante una reunión en la histórica sede de la CGT en Azopardo 802. Fue la puesta en marcha de la mesa de organización del plan de lucha anunciado hace semanas. Estuvieron los dirigentes importantes de las tres centrales, entre los que estaban los triunviros Jorge Sola (vidrios) y Octavio Argüello (camioneros) y de las CTA Hugo "Cachorro" Godoy (ATE) y Roberto Baradel (CTERA).

Godoy definió las medidas como "un plan de lucha conjunto para enfrentar las políticas de entrega del Gobierno nacional", afirmó Godoy tras la reunión. Otros dirigentes hablaron de paliar los "efectos dañinos del plan económico" como el endeudamiento de las familias. Jorge Sola mencionó también que marcharán por los sectores productivos afectados por las políticas nacionales.

La reunión en Azopardo 802 fue la puesta en marcha de la mesa de organización del plan de lucha anunciado hace semanas. CTA Acciones de la CGT durante la posible visita del papa León XIV a la Argentina Las centrales obreras intentarán fortalecer su reclamo aprovechando una posible visita del papa León XIV a la Argentina. Todavía no hay nada confirmado, pero están circulando rumores de que podría venir para noviembre de este año. Al menos, así lo dan por confirmado las tres centrales en el comunicado que difundieron.

Más allá de la visita o no del Papa, las centrales tienen una buena relación con la Iglesia Católica, con quienes suelen compartir la mirada critica sobre la situación social que vive el país. De hecho, participarán de la Semana Social convocada por la Comisión Episcopal para septiembre. Es probable, que intenten un encuentro con el Sumo Pontífice si pisa el suelo nacional. ¿Los recibirá y se arriesgará a fricciones con Javier Milei?

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