Alertan por estafas con carnet en la previa del Lollapalooza 2026: como evitar caer en la trampa

En redes sociales circula una denuncia sobre un engaño que ofrece supuestas credenciales laborales para trabajar en el festival a cambio de pagos anticipados.

El festival se realizará este viernes, sábado y domingo en el Hipódromo de San Isidro con shows de Tyler, The Creator, Lorde, Skrillex y Sabrina Carpenter.

Este viernes, sábado y domingo se realizará una nueva edición de Lollapalooza Argentina 2026 en el Hipódromo de San Isidro . Durante las tres jornadas se presentarán artistas internacionales y nacionales, entre ellos Tyler, The Creator , Lorde, Skrillex , Lewis Capaldi, Sabrina Carpenter , Deftones, Chappell Roan y Paulo Londra, entre muchos otros.

Pero, a pocas horas del inicio, comenzó a circular en redes sociales una alerta por posibles estafas vinculadas a supuestos carnets laborales para trabajar en el evento .

La advertencia surgió a partir de un hilo en X (ex Twitter), donde distintos usuarios comenzaron a contar experiencias similares: personas que ofrecían gestionar una credencial a cambio de dinero , con la promesa de que permitiría ingresar al predio y cumplir tareas dentro de la organización.

Sin embargo, después de recibir el pago, los "intermediarios" desaparecían . A continuación, conocé los detalles.

La alerta sobre esta modalidad de estafa comenzó a viralizarse a partir de un hilo publicado en X por el usuario @dxnteismissing , donde relató en detalle cómo funciona el engaño y compartió capturas de pantalla de conversaciones con quienes promocionaban el trámite.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/dxnteismissing/status/2032223233202638859?s=20&partner=&hide_thread=false hilo de cómo me quisieron cagar 80k con un supuesto "laburo en el lolla" (y masterclass en cómo no estafar gente que no es boluda) pic.twitter.com/po3tSTOLor — Σ ( d a n t e ) (@dxnteismissing) March 12, 2026

Según el relato, el mecanismo comienza cuando alguien publica en redes sociales, especialmente en Instagram, un anuncio en el que asegura que existe la posibilidad de trabajar en el Lollapalooza como parte del staff del festival.

"Estoy buscando dos o más personas para trabajar como asistente de producción en el Lollapalooza. Es para sábado y domingo. Hay dos puestos disponibles, puede ser masculino o femenino. No hace falta experiencia previa, solo ganas de trabajar y responsabilidad. Si alguien le interesa o conoce a alguien que le pueda servir, que me escriba por privado", señalaba la historia de @camanu_okk.

Quienes responden a la publicación reciben luego un mensaje privado en el que se les indica las tareas a realizar: "el trabajo es preparar los equipos (ayudar a los ingenieros o productores en en lo que se necesite) cableados, luces, cámaras, micrófonos. Organización de horarios, mantener el orden, limpieza, etc.", explicaba.

Además, en el mensaje, se explica que el ingreso al evento requiere tramitar un carnet o credencial especial, supuestamente necesario para poder entrar al predio, llamado "registro audiovisual". El cual se debía realizar a través de una "gestora".

estafa lolla

Al comunicarse, vía WhatsApp, con la supuesta intermediaria, ella detallaba que debían pagar una suma de dinero para obtener esa credencial. Su valor era de $80.000 (carnet express que demoraba 24 horas) y $40.000 (72 horas). A su vez, se les solicitaba datos personales (DNI, nombre, apellido y fecha de nacimiento).

Ellos argumentan que el dinero corresponde a costos administrativos, a un registro de personal o incluso a un seguro laboral obligatorio.

Las imágenes difundidas muestran que los organizadores envían formularios, audios y mensajes con instrucciones detalladas, lo que da una apariencia de legitimidad al proceso.

Uno de los puntos que más llamó la atención en redes fue que, para generar confianza, mencionaban nombres de influencers o figuras conocidas que supuestamente ya habrían trabajado en el festival con ese mismo sistema.

En otros casos, utilizaban un estudio jurídico, llamado Corena, para reforzar la credibilidad. Sin embargo, al buscarlo en Google, saltaban publicaciones de Facebook sobre otras estafas cometidas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/dxnteismissing/status/2032227723834167806?s=20&partner=&hide_thread=false le pedí datos a ese número de este carnet y no tardó en pasarme EL PRECIO del carnet antes de siquiera explicarme qué carajo era ese carnet



casualmente tenían una opción inmediata y otra opción que "ya era muy tarde" porque me pedían los datos para hoy pic.twitter.com/XonCZ5vlBu — Σ ( d a n t e ) (@dxnteismissing) March 12, 2026

Una vez que la víctima realiza el pago, generalmente mediante transferencias bancarias o billeteras virtuales, la comunicación se corta. Los perfiles que ofrecían el puesto dejan de responder, bloquean a la persona o directamente eliminan la cuenta.

Cómo evitar las estafas

En primer lugar, es importante recordar que los organizadores del festival no solicitan pagos para obtener credenciales laborales. El personal que trabaja dentro del evento suele ser contratado por productoras, empresas de seguridad, gastronomía o logística que realizan sus propias convocatorias formales.

Otra señal de alerta es cuando alguien pide transferencias de dinero por adelantado para trámites o registros. En la mayoría de los casos, las ofertas legítimas no requieren abonos previos para acceder a un puesto.

También se recomienda verificar siempre la información en sitios web oficiales de las compañías, desconfiar de publicaciones en redes sociales que prometen accesos a los shows, evitar compartir datos personales o documentos con desconocidos y revisar el perfil de quien ofrece el supuesto trabajo (muchas cuentas utilizadas para estafas son recientes o tienen poca actividad).

En caso de detectar una publicación sospechosa, lo recomendable es denunciarla en la red social correspondiente y advertir a otros usuarios para evitar que más personas resulten afectadas.

celular Hackeos en el celular. Getty images

Lollapalooza 2026: dónde comprar las entradas

Las entradas oficiales para el Lollapalooza Argentina 2026 se venden exclusivamente a través de la plataforma All Access. Los abonos para los tres días del evento se encuentran en su última etapa de venta y pueden adquirirse online o en puntos oficiales habilitados. Además, algunos medios de pago permiten financiar la compra en cuotas.

Una vez abonadas, los tickets deben canjearse por la pulsera oficial del festival. Los puntos habilitados para retirarlas son:

Unicenter Shopping – Plaza del Sol (Martínez)

Dirección: Paraná 3745

Horario: todos los días de 10 a 22

La Rural – Plaza Italia (Ciudad de Buenos Aires)

Dirección: Av. Santa Fe 4201

Horario: lunes a sábados de 12 a 20

Si la persona que realizó la compra no puede ir a buscar, otra puede hacerlo presentando una nota autorizada por un escribano o la entidad bancaria emisora de la tarjeta con la que fue realizada la transacción y un DNI.

cashless lolla

Cronograma completo del Lollapalooza 2026

Viernes 13 de marzo

La primera jornada del festival tendrá como gran protagonista a Tyler, The Creator, uno de los artistas más influyentes del hip hop, que será el encargado de cerrar el día con uno de los shows más esperados del lineup.

Antes de su presentación, también se destacará el regreso de Lorde, KATSEYE, Turnstile, DJO, TURF y el dúo australiano Royel Otis.

LOLLA26_HORARIOS-RRSS_v2zocalo_LOLLA26_LINEUP_FEED VIERNES

Sábado 14 de marzo

El segundo día del festival estará marcado por una fuerte presencia del pop y la música urbana. Uno de los momentos más esperados será el show de Chappell Roan, una de las artistas del momento a nivel internacional.

También se suman Lewis Capaldi, Addison Rae, TV Girl, Ángela Torres y Paulo Londra. La noche tendrá un cierre espectacular con Skrillex.

LOLLA26_HORARIOS-RRSS_v2zocalo_LOLLA26_LINEUP_FEED SABADO

Domingo 15 de marzo

La última jornada del festival reunirá algunos de los nombres más convocantes de esta edición. Entre ellos aparece Sabrina Carpenter, Deftones, Doechii, Men I Trust, Blood Orange y Ruel.