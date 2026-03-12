Lollapalooza Argentina 2026: nuevo mapa, horarios y cómo llegar al festival

El fin de semana del 13, 14 y 15 de marzo, el festival celebrará el inicio de su segunda década en Argentina.

Durante una década, Lollapalooza Argentina logró que el Hipódromo de San Isidro se sienta como otro planeta. Un lugar donde el tiempo se mide en canciones y cada rincón vibra distinto.

El fin de semana del 13, 14 y 15 de marzo, el festival celebrará el inicio de su segunda década en Argentina creciendo a la par de su propia historia en el país. La grilla está encabezada por Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator, Chappell Roan, Deftones, Skrillex, Lorde, Doechii, Turnstile, Lewis Capaldi y Paulo Londra .

En cuanto a accesibilidad , el predio cuenta con un acceso preferente por Av. Bernabé Márquez al 900, carrito de asistencia para ingresos y salidas, tarimas accesibles para todos los escenarios, baños adaptados, fidget toys y protección auditiva en las carpas de socorrismo y equipo de asistencia disponible en todo momento.

En su undécima edición, el festival presenta una nueva disposición estratégica dentro del predio que optimiza cada recorrido. Tres de sus cinco escenarios estrenarán ubicaciones pensadas para acompañar el movimiento natural del público, mejorar los tiempos de circulación y ampliar sectores clave. El resultado: más espacio, mayor comodidad y una experiencia más fluida de punta a punta.

Cómo es el nuevo mapa del Lollapalooza Argentina

Entre estas transformaciones, hay buenas noticias para los amantes de la música urbana y electrónica: el escenario Perry’s evoluciona hacia un formato inmersivo, con un rediseño técnico y visual que potenciará su identidad y pondrá al público en el centro de la acción: una isla multisensorial que acompañará cada beat con un juego de luces y pantallas circulares envolventes.

También, el ya clásico Kidzapalooza se traslada al epicentro del mapa, ocupando un lugar central dentro del predio y consolidando su protagonismo en el corazón mismo del festival. Con su universo propio de música y actividades, el espacio dedicado a los más chicos reafirma el espíritu intergeneracional que define al #LollaAR.

La experiencia Lolla también evoluciona en el terreno del bienestar, con una nueva Zona de Relax que se integra al corazón del predio como un verdadero oasis verde: un espacio paisajístico con islas de vegetación, áreas de sombra y puntos de descanso pensados para desconectar del ritmo intenso del festival sin dejar de sentir su energía.

Con la expansión de Lolla, el confort y la experiencia primum alcanzan una dimensión superadora con la llegada de Lolla Platino y una reversión de Lolla Lounge: dos propuestas que elevan el estándar de hospitalidad dentro del festival. El renovado -pero ya conocido- Lolla Lounge ofrecerá vista preferencial a los escenarios Flow y Samsung, dos zonas especialmente diseñadas para descansar y recargar energías, con wifi, acceso exclusivo a la compra de gastronomía, merch, bebidas y carga de cashless.

Por su parte, Lolla Platino continúa subiendo la apuesta y redefine la experiencia premium del festival, con accesos únicos, vistas privilegiadas en sectores preferenciales frente a los escenarios principales, carpa exclusiva climatizada, áreas de relax al aire libre, traslados internos y un esquema de hospitality integral pensado para que cada detalle esté resuelto de principio a fin: la música, la propuesta gastronómica y por supuesto, ver a los artistas bien de cerca. Dos maneras de vivir Lollapalooza desde un lugar único, con la música y el confort como protagonistas absolutos.

Novedades del Lollapalooza Argentina 2026

