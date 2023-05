Alertan por graves peligros en la salud mental por usar redes sociales

El uso recurrente de ciertas plataformas, tales como TikTok e Instagram, ponen en peligro a los usuarios al navegar en un mundo de algoritmos secretos, aplicaciones adictivas y contenido extremo e inapropiado. Ante ello, Murthy dice: "Nuestros niños y adolescentes no pueden darse el lujo de esperar años hasta que sepamos el alcance total del impacto de las redes sociales".

Crear límites

Aplica al uso de teléfonos, tabletas y computadoras durante al menos una hora antes de acostarse y durante la noche. De esta manera, te asegurarás de dormir lo suficiente y crear lazos sociales.

Tener cuidado con lo que se comparte

Hay que ser selectivo con lo que se publica y comparte en línea y con quién, ya que a menudo es público y se puede almacenar de forma permanente. Si no está seguro de si debe publicar algo, por lo general es mejor que no lo haga.

No mantener en secreto el acoso o el abuso

Si tus fotos privadas fueron compartidas sin tu permiso, te sugerimos visitar Take It Down para ayudar a eliminarlas. En tanto, es aconsejable acercarse a una persona de confianza, como un amigo cercano, un familiar, un consejero o un maestro, que pueda brindarle la ayuda y el apoyo que se merece.

CELULAR-ADOLESCENTE pixabay

Consejos para padres