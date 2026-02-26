La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará en marzo de 2026 un ajuste del 2,88% en sus prestaciones. Este incremento se calcula en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero de 2026, que registró una inflación mensual del 2,9% y una variación interanual del 32,4%. El objetivo de esta actualización es preservar el poder adquisitivo de los beneficiarios en un contexto económico marcado por la inflación persistente.
ANSES actualiza sus montos en marzo 2026: cuáles son las prestaciones que tendrán un aumento
El organismo previsional informó los incrementos en los pagos a sus beneficiarios para el tercer mes del año.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que el rubro de Alimentos y bebidas no alcohólicas lideró el aumento de precios con un 4,7%, seguido por Restaurantes y hoteles con un 4,1%. Estos datos sirven como referencia para ajustar las prestaciones sociales según el esquema de movilidad vigente, que busca alinear los ingresos de los beneficiarios con la evolución de los precios en la economía.
Aumentan las prestaciones de ANSES en marzo 2026
Los nuevos montos para marzo de 2026 incluyen ajustes en jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares. Los valores actualizados son los siguientes:
Jubilaciones y pensiones
Jubilación mínima: $369.600,88 (con el bono de $70.000, el total asciende a $439.600,88)
Jubilación máxima: $2.487.063,95 (para quienes cumplen con los aportes más altos)
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $295.680,70 (con el bono, llega a $365.680,70)
Pensiones No Contributivas (PNC) por discapacidad y vejez: $258.720,62 (con el bono, totaliza $328.720,62)
PNC para madres de siete hijos: $369.600,88 (equiparada a la jubilación mínima, con posibilidad de alcanzar $439.600,88 con el refuerzo)
Asignaciones familiares del SUAF
Asignación por hijo (primer rango): $66.414
Asignación prenatal: $66.414
Asignación por hijo con discapacidad: $216.240
Asignación por nacimiento: $77.414
Asignación por adopción: $462.845
Asignación por matrimonio: $115.913
Asignación por cónyuge: $16.113
Asignación Universal por Hijo (AUH) y beneficios relacionados
AUH: $132.814 (con retención del 20%, el pago directo será de $106.251,20)
AUH por discapacidad: $432.461 (pago directo de $345.968,80)
Complemento Leche del Plan de los Mil Días: $50.094
La Tarjeta Alimentar no recibirá ajustes en marzo y mantendrá los valores vigentes.
Beneficiarios del bono de $70.000
El refuerzo de $70.000 se otorga a los siguientes grupos:
Jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo
Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)
Beneficiarios de pensiones no contributivas por invalidez o vejez
Madres con siete o más hijos que reciben pensiones
El bono se asigna en su totalidad a quienes cobran el monto mínimo. Para los beneficiarios con ingresos superiores, el refuerzo se calcula de manera proporcional hasta alcanzar el tope establecido.
Calendario de pagos de ANSES previsto para marzo 2026
El calendario de pagos de ANSES para marzo de 2026 tendrá modificaciones debido a los feriados del 23 y 24 de marzo. El lunes 23 es un día no laborable con fines turísticos, mientras que el martes 24 es feriado por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Estos cambios afectarán principalmente a los beneficiarios que cobran montos superiores al haber mínimo, ya que sus pagos suelen concentrarse en la última semana del mes.
Cronograma para jubilados y pensionados
Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo:
DNI terminados en 0: lunes 9 de marzo
DNI terminados en 1: martes 10 de marzo
DNI terminados en 2: miércoles 11 de marzo
DNI terminados en 3: jueves 12 de marzo
DNI terminados en 4: viernes 13 de marzo
DNI terminados en 5: lunes 16 de marzo
DNI terminados en 6: martes 17 de marzo
DNI terminados en 7: miércoles 18 de marzo
DNI terminados en 8: jueves 19 de marzo
DNI terminados en 9: viernes 20 de marzo
Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo:
-
DNI terminados en 0 y 1: lunes 23 de marzo (feriado, se corrige al miércoles 25)
DNI terminados en 2 y 3: miércoles 25 de marzo
DNI terminados en 4 y 5: jueves 26 de marzo
DNI terminados en 6 y 7: viernes 27 de marzo
DNI terminados en 8 y 9: lunes 30 de marzo
Pensiones No Contributivas (PNC):
-
DNI terminados en 0 y 1: lunes 9 de marzo
DNI terminados en 2 y 3: martes 10 de marzo
DNI terminados en 4 y 5: miércoles 11 de marzo
DNI terminados en 6 y 7: jueves 12 de marzo
DNI terminados en 8 y 9: viernes 13 de marzo
Calendario para asignaciones familiares
DNI terminados en 0: lunes 9 de marzo
DNI terminados en 1: martes 10 de marzo
DNI terminados en 2: miércoles 11 de marzo
DNI terminados en 3: jueves 12 de marzo
DNI terminados en 4: viernes 13 de marzo
DNI terminados en 5: lunes 16 de marzo
DNI terminados en 6: martes 17 de marzo
DNI terminados en 7: miércoles 18 de marzo
DNI terminados en 8: jueves 19 de marzo
DNI terminados en 9: viernes 20 de marzo
Los beneficiarios pueden consultar las fechas exactas a través de la página oficial de ANSES o la aplicación Mi ANSES.
