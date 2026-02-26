ANSES actualiza sus montos en marzo 2026: cuáles son las prestaciones que tendrán un aumento

El organismo previsional informó los incrementos en los pagos a sus beneficiarios para el tercer mes del año.

+ Seguir en

ANSES: los montos de las prestaciones en marzo 2026, tras el aumento por inflación.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará en marzo de 2026 un ajuste del 2,88% en sus prestaciones. Este incremento se calcula en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero de 2026, que registró una inflación mensual del 2,9% y una variación interanual del 32,4%. El objetivo de esta actualización es preservar el poder adquisitivo de los beneficiarios en un contexto económico marcado por la inflación persistente.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que el rubro de Alimentos y bebidas no alcohólicas lideró el aumento de precios con un 4,7%, seguido por Restaurantes y hoteles con un 4,1%. Estos datos sirven como referencia para ajustar las prestaciones sociales según el esquema de movilidad vigente, que busca alinear los ingresos de los beneficiarios con la evolución de los precios en la economía.

Los nuevos montos para marzo de 2026 incluyen ajustes en jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares. Los valores actualizados son los siguientes:

La Tarjeta Alimentar no recibirá ajustes en marzo y mantendrá los valores vigentes.

Complemento Leche del Plan de los Mil Días: $50.094

AUH por discapacidad: $432.461 (pago directo de $345.968,80)

AUH: $132.814 (con retención del 20%, el pago directo será de $106.251,20)

Asignación por hijo con discapacidad: $216.240

PNC para madres de siete hijos: $369.600,88 (equiparada a la jubilación mínima, con posibilidad de alcanzar $439.600,88 con el refuerzo)

Pensiones No Contributivas (PNC) por discapacidad y vejez: $258.720,62 (con el bono, totaliza $328.720,62)

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $295.680,70 (con el bono, llega a $365.680,70)

Jubilación máxima: $2.487.063,95 (para quienes cumplen con los aportes más altos)

Jubilación mínima: $369.600,88 (con el bono de $70.000, el total asciende a $439.600,88)

El refuerzo de $70.000 se otorga a los siguientes grupos:

Jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo

Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

Beneficiarios de pensiones no contributivas por invalidez o vejez

Madres con siete o más hijos que reciben pensiones

El bono se asigna en su totalidad a quienes cobran el monto mínimo. Para los beneficiarios con ingresos superiores, el refuerzo se calcula de manera proporcional hasta alcanzar el tope establecido.

Calendario de pagos de ANSES previsto para marzo 2026

El calendario de pagos de ANSES para marzo de 2026 tendrá modificaciones debido a los feriados del 23 y 24 de marzo. El lunes 23 es un día no laborable con fines turísticos, mientras que el martes 24 es feriado por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Estos cambios afectarán principalmente a los beneficiarios que cobran montos superiores al haber mínimo, ya que sus pagos suelen concentrarse en la última semana del mes.

Cronograma para jubilados y pensionados

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo:

DNI terminados en 0: lunes 9 de marzo

DNI terminados en 1: martes 10 de marzo

DNI terminados en 2: miércoles 11 de marzo

DNI terminados en 3: jueves 12 de marzo

DNI terminados en 4: viernes 13 de marzo

DNI terminados en 5: lunes 16 de marzo

DNI terminados en 6: martes 17 de marzo

DNI terminados en 7: miércoles 18 de marzo

DNI terminados en 8: jueves 19 de marzo

DNI terminados en 9: viernes 20 de marzo

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo:

DNI terminados en 0 y 1: lunes 23 de marzo (feriado, se corrige al miércoles 25)

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 25 de marzo

DNI terminados en 4 y 5: jueves 26 de marzo

DNI terminados en 6 y 7: viernes 27 de marzo

DNI terminados en 8 y 9: lunes 30 de marzo

Pensiones No Contributivas (PNC):

DNI terminados en 0 y 1: lunes 9 de marzo

DNI terminados en 2 y 3: martes 10 de marzo

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 11 de marzo

DNI terminados en 6 y 7: jueves 12 de marzo

DNI terminados en 8 y 9: viernes 13 de marzo

Calendario para asignaciones familiares

DNI terminados en 0: lunes 9 de marzo

DNI terminados en 1: martes 10 de marzo

DNI terminados en 2: miércoles 11 de marzo

DNI terminados en 3: jueves 12 de marzo

DNI terminados en 4: viernes 13 de marzo

DNI terminados en 5: lunes 16 de marzo

DNI terminados en 6: martes 17 de marzo

DNI terminados en 7: miércoles 18 de marzo

DNI terminados en 8: jueves 19 de marzo

DNI terminados en 9: viernes 20 de marzo

Los beneficiarios pueden consultar las fechas exactas a través de la página oficial de ANSES o la aplicación Mi ANSES.