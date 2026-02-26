Quiénes pueden ser apoderados en ANSES y cómo es el trámite que tienen que hacer los jubilados y pensionados

Conocé el mecanismo permite que un tercero actúe en nombre del titular sin alterar la titularidad del beneficio bajo condiciones formales definidas por el organismo.

Designar un apoderado en ANSES garantiza la continuidad del cobro previsional y reduce riesgos operativos ante problemas de movilidad o residencia.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) habilita a jubilados y pensionados a delegar gestiones y cobros a través de la designación de un apoderado, una herramienta clave para garantizar la continuidad de las prestaciones cuando existen dificultades de movilidad, residencia en el exterior o limitaciones físicas temporales.

La posibilidad de designar un representante cobra relevancia en un contexto donde gran parte de los trámites previsionales aún requieren validaciones presenciales. ANSES establece requisitos diferenciados según el vínculo entre el beneficiario y el apoderado , lo que impacta en los tiempos y en la documentación exigida.

El organismo previsional autoriza a que cualquier persona mayor de 18 años pueda asumir el rol de apoderado , siempre que cumpla con las condiciones establecidas y cuente con la documentación respaldatoria correspondiente. Esta opción incluye tanto a integrantes del grupo familiar como a terceros ajenos al núcleo conviviente.

Dentro de las alternativas habilitadas se encuentran:

En situaciones de residencia fuera del país, ANSES admite la designación de entidades bancarias habilitadas para giros al exterior. Los bancos autorizados para percibir jubilaciones o pensiones desde el extranjero son :

Directores o administradores de establecimientos de internación , en casos de hospitalización o residencia en asilos.

Abogados y procuradores con poder certificado ante escribano .

Mutuales e instituciones de asistencia social .

Banco de la Nación Argentina

Banco de la Ciudad de Buenos Aires

Banco Patagonia S.A.

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo.

Banco Piano S.A.

Banco Comafi S.A.

La elección del apoderado no modifica el monto ni las condiciones del haber, pero sí determina quién queda habilitado para realizar trámites administrativos o efectuar el cobro mensual en nombre del titular.

Cómo designar a un apoderado en ANSES

El procedimiento varía según el perfil del apoderado seleccionado. Cuando se trata de un familiar directo, no resulta obligatorio solicitar turno previo, aunque ANSES recomienda verificar de manera anticipada la información personal y los vínculos familiares desde la plataforma mi ANSES. La actualización de datos reduce demoras y observaciones durante la gestión.

Para completar el trámite presencial se debe presentar: