ANSES empieza a depositar $85.000 por hijo pero antes hay que hacer un trámite obligatorio

El organismo previsional informó sobre cómo acceder al beneficio para quienes tengan hijos en edad escolar.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el pago de la Ayuda Escolar Anual 2026 , un beneficio de $85.000 por hijo que se acreditará entre febrero y marzo . Este refuerzo económico está dirigido a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y a trabajadores registrados que perciben Asignaciones Familiares del sistema SUAF. Sin embargo, no todos los beneficiarios recibirán el monto de manera automática, ya que el organismo estableció requisitos específicos y un trámite obligatorio previo.

El pago se realiza en un solo desembolso y busca aliviar los gastos asociados al inicio del ciclo lectivo. No obstante, los interesados deben verificar que cumplan con las condiciones establecidas y completar un procedimiento clave para evitar exclusiones o demoras e n la acreditación.

El beneficio alcanza a familias con hijos de entre 45 días y 17 años inclusive que asistan a un establecimiento educativo reconocido. Sin embargo, el acceso al pago está sujeto a límites de ingresos y a la presentación de documentación obligatoria.

ANSES estableció topes de ingresos brutos para el grupo familiar y para cada integrante :

Si se supera alguno de estos montos, el beneficio no se liquida . Este control afecta principalmente a:

Trabajadores en relación de dependencia

Monotributistas que perciben Asignaciones Familiares

El organismo realiza cruces automáticos de datos con organismos fiscales y laborales para verificar el cumplimiento de estos requisitos. No existe una instancia manual de evaluación, por lo que los beneficiarios deben asegurarse de que sus ingresos declarados no excedan los límites establecidos.

Las familias que tienen hijos con discapacidad cuentan con un esquema diferencial que no está sujeto a restricciones de ingresos ni de edad. El único requisito es contar con la acreditación vigente de discapacidad ante ANSES.

Cómo tramitar la Ayuda Escolar Anual

El trámite obligatorio para acceder al beneficio consiste en presentar el Certificado de Escolaridad antes del 31 de diciembre de 2026. Este documento acredita que el hijo asiste a un establecimiento educativo reconocido y es un requisito indispensable para la liquidación del pago.

En el caso de los titulares de la AUH, la presentación del certificado escolar forma parte de los controles que garantizan la continuidad del beneficio durante el año. Si no se cumple con este requisito, ANSES puede suspender futuras liquidaciones, incluyendo la Ayuda Escolar Anual.

Para evitar demoras o rechazos, el organismo recomienda:

Ingresar a Mi ANSES

Controlar los datos personales y del grupo familiar

Verificar los ingresos declarados

Presentar el certificado escolar dentro del plazo establecido

El cumplimiento de estos pasos es fundamental para que el beneficio se liquide sin inconvenientes.

Monto de la Ayuda Escolar en 2026 y cómo se cobra

El monto de la Ayuda Escolar Anual es de $85.000 por hijo y se abona en un solo pago. El dinero se deposita en la misma cuenta bancaria donde se cobran habitualmente las asignaciones. Los montos se acumulan según la cantidad de hijos:

1 hijo: $85.000

2 hijos: $170.000

3 hijos: $255.000

Sin embargo, es clave revisar los datos cargados en la plataforma oficial antes de marzo para evitar errores que puedan derivar en pagos rechazados, demoras en la acreditación o suspensión de beneficios.