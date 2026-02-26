SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

26 de febrero 2026

Jubilados y pensionados ANSES: confirman un bono de hasta $70.000, cuándo lo cobran

El beneficio, oficializado a través del Decreto 109/2026, alcanzará a quienes cobren el haber mínimo y a titulares de prestaciones contributivas y no contributivas. Para ingresos superiores, el monto será proporcional.

anses bono a jubilados.jpg

El Gobierno confirmó el pago de un bono extraordinario previsional de hasta $70.000 que se abonará en marzo de 2026 a jubilados y pensionados de menores ingresos. La decisión quedó plasmada este miércoles en el Decreto 109/2026, publicado en el Boletín Oficial, y comprende tanto prestaciones contributivas como no contributivas administradas por la ANSES.

El refuerzo tendrá carácter no remunerativo, no estará alcanzado por descuentos y no se computará para otros conceptos. Según la normativa, el pago se realizará por titular y los haberes deberán encontrarse vigentes en el mismo mes en que se liquide el adicional. En los fundamentos, el Ejecutivo sostuvo que la medida apunta a amortiguar el impacto que tuvo la fórmula de movilidad anterior sobre los ingresos más bajos.

Confirman el pago de un bono de hasta $70.000 para jubilados y pensionados

El bono alcanzará a beneficiarios de jubilaciones y pensiones contributivas otorgadas bajo la Ley 24.241 y otros regímenes nacionales -generales, especiales o transferidos-, así como a quienes perciban la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) creada por la Ley 27.260. También incluye a titulares de pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más y pensiones graciables bajo la órbita de la ANSES.

bonos-aumentos-y-fechas-todo-lo-que-los-jubilados-anses-deben-procesar-fin-ano.webp

El monto máximo será de $70.000. Quienes perciban un haber igual o inferior al mínimo previsional garantizado recibirán el bono completo. En tanto, para quienes superen ese piso, el adicional será proporcional: se ajustará hasta alcanzar el tope resultante de sumar el haber mínimo más los $70.000 fijados como límite.

El decreto también aclara que en los casos de pensiones con copartícipes el beneficio se considerará correspondiente a un único titular, sin importar la cantidad de personas involucradas en el cobro. Es decir, el bono no se multiplicará por cada beneficiario derivado de una misma pensión.

Decreto 109/2026 bono jubilados

El bono no se multiplicará por cada beneficiario derivado de una misma pensión.

En los considerandos, el texto repasa la evolución reciente del sistema previsional y señala que la fórmula de movilidad vigente desde marzo de 2021 generó un desajuste frente a la inflación. En ese marco, recuerda que desde enero de 2024 se implementaron distintos bonos y asistencias mensuales para reforzar los ingresos más bajos.

La norma lleva las firmas del presidente Javier Milei, del jefe de Gabinete Manuel Adorni y de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y rige desde su publicación en el Boletín Oficial.

