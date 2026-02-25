Volvieron las estafas telefónicas y ANSES lanzó un alerta a los jubilados

En el último tiempo crecieron las denuncias por estafas a beneficiarios de ANSES.

En las últimas semanas crecieron los reportes por intentos de engaño a través de llamados en los que estafadores se hacen pasar por empleados de ANSES . Las maniobras apuntan a obtener información sensible con excusas vinculadas a trámites y pagos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Las personas mayores figuran entre los principales blancos. El contacto habitual que mantienen con los organismos públicos por cobros y gestiones genera una oportunidad que los delincuentes aprovechan para ganar su confianza y robar sus datos .

La Administración Nacional de la Seguridad Social advirtió sobre comunicaciones en las que desconocidos se presentan como empleados del organismo. Bajo la promesa de supuestos refuerzos económicos o bonos extraordinarios , solicitan datos personales, claves de seguridad o información bancaria.

El engaño suele intensificarse en fechas festivas , cuando circulan anuncios reales sobre pagos adicionales. Los estafadores apelan a la urgencia y piden confirmar su identidad con números de documento, códigos enviados por mensaje de texto o datos de tarjetas.

Desde el organismo explicaron que no se requieren claves , números de cuenta ni códigos por teléfono, correo electrónico, redes sociales o SMS. Ante cualquier pedido de ese tipo, se trata de un intento de fraude. También alertaron sobre páginas que imitan la imagen oficial y redirigen a formularios externos. Si la dirección web no corresponde a la oficial, no hay que otorgar ningún dato.

Cómo detectar una estafa telefónica y prevenirla

Existen señales que permiten identificar un intento de engaño. La primera es la presión para actuar en el momento. Los delincuentes buscan que la persona no consulte con familiares ni verifique la información.

Otro indicio es la solicitud de claves personales o códigos que llegan al celular. Esa información permite ingresar a cuentas y generar transferencias sin autorización. Frente a un llamado sospechoso, la recomendación es cortar la comunicación sin brindar datos. Tampoco se deben abrir enlaces enviados por desconocidos ni compartir capturas de pantalla.

Para proteger a las personas mayores, lo mejor es hablar con familiares y mantenerlos al tanto de estas maniobras.

Canales oficiales de ANSES

Ante un contacto dudoso, se puede realizar una denuncia formal. El trámite está disponible a través de la plataforma Mi ANSES, en la sección de denuncias y reclamos.

También es posible acudir de manera presencial a la sede ubicada en Avenida Paseo Colón 329, quinto piso, en la Ciudad de Buenos Aires, o dirigirse a la oficina más cercana al domicilio. Otra alternativa es enviar una nota por correo postal a esa misma dirección o comunicarse telefónicamente al 130, línea gratuita de atención.

La prevención y el uso exclusivo de canales oficiales son fundamentales para evitar pérdidas económicas y proteger los datos personales.