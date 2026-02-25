Cuándo cobro ANSES: jubilados, AUH, desempleo y el resto de las prestaciones del miércoles 25 de febrero + Seguir en









La ANSES confirmó una reorganización en el esquema de depósitos para jubilados y pensionados. Esta medida impacta en el orden habitual de acreditaciones y obliga a revisar las fechas asignadas según cada terminación de documento.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó las fechas correspondientes a su calendario de pagos de enero de 2026.

La ANSES confirmó una reorganización en el esquema de depósitos para jubilados y pensionados debido al feriado de carnaval. Esta medida impacta en el orden habitual de acreditaciones y obliga a revisar las fechas asignadas según cada terminación de documento.

La modificación no altera montos ni condiciones de los beneficios vigentes. El ajuste simplemente modifica el cronograma y se debe a cuestiones operativas que influyen en el funcionamiento bancario durante el segundo mes del año.

auh anses.webp Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de febrero 2026 Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos DNI terminados en 0: 9 de febrero

DNI terminados en 1: 10 de febrero

DNI terminados en 2: 11 de febrero

DNI terminados en 3: 12 de febrero

DNI terminados en 4: 13 de febrero

DNI terminados en 5: 18 de febrero

DNI terminados en 6: 19 de febrero

DNI terminados en 7: 19 de febrero

DNI terminados en 8: 20 de febrero

DNI terminados en 9: 20 de febrero Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo DNI terminados en 0 y 1: 23 de febrero

DNI terminados en 2 y 3: 24 de febrero

DNI terminados en 4 y 5: 25 de febrero

DNI terminados en 6 y 7: 26 de febrero

DNI terminados en 8 y 9: 27 de febrero Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo DNI terminados en 0: 9 de febrero

DNI terminados en 1: 10 de febrero

DNI terminados en 2: 11 de febrero

DNI terminados en 3: 12 de febrero

DNI terminados en 4: 13 de febrero

DNI terminados en 5: 18 de febrero

DNI terminados en 6: 19 de febrero

DNI terminados en 7: 20 de febrero

DNI terminados en 8: 23 de febrero

DNI terminados en 9: 24 de febrero Asignación Por Embarazo DNI terminados en 0: 10 de febrero

DNI terminados en 1: 11 de febrero

DNI terminados en 2: 12 de febrero

DNI terminados en 3: 13 de febrero

DNI terminados en 4: 18 de febrero

DNI terminados en 5: 19 de febrero

DNI terminados en 6: 20 de febrero

DNI terminados en 7: 23 de febrero

DNI terminados en 8: 24 de febrero

DNI terminados en 9: 25 de febrero Asignación por Prenatal y Maternidad DNI terminados en 0 y 1: 11 de febrero

DNI terminados en 2 y 3: 12 de febrero

DNI terminados en 4 y 5: 13 de febrero

DNI terminados en 6 y 7: 18 de febrero

DNI terminados en 8 y 9: 19 de febrero Asignaciones Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento) Mes a cobrar: febrero

Todas las terminaciones de documentos de la primera quincena: del 10 de febrero al 12 de marzo

Todas las terminaciones de documentos de la primera quincena: del 24 de febrero al 12 de marzo Pensiones No Contributivas DNI terminados en 0 y 1: 9 de febrero

DNI terminados en 2 y 3: 10 de febrero

DNI terminados en 4 y 5: 11 de febrero

DNI terminados en 6 y 7: 12 de febrero

DNI terminados en 8 y 9: 13 de febrero Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas Mes a cobrar: febrero

Todas las terminaciones de documentos: del 9 de febrero al 12 de marzo Prestación por Desempleo Mes a cobrar: febrero DNI terminados en 0 y 1: 24 de febrero

DNI terminados en 2 y 3: 25 de febrero

DNI terminados en 4 y 5: 26 de febrero

DNI terminados en 6 y 7: 27 de febrero

DNI terminados en 8 y 9: 2 de marzo