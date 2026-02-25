Mi ANSES: cómo consultar la historia laboral para poder iniciar la jubilación + Seguir en









Cómo verificar tus aportes antes de iniciar el trámite en 2026: paso a paso y sin necesidad de ir a una oficina.

Accedé a los aportes registrados en tu historia laboral desde Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Depositphotos

La historia laboral es un registro personal de los aportes previsionales que figuran en el sistema de la ANSES y que corresponde a tus trabajos en relación de dependencia, como autónomo o monotributista. Consultarla antes de iniciar el trámite jubilatorio te permite confirmar si cumplís con los requisitos de aportes y detectar años o períodos que falten declarar.

La historia laboral permite verificar los años de aportes registrados y anticipar posibles inconsistencias que podrían demorarlo. Este informe incluye los períodos trabajados, los empleadores declarados y los aportes que figuran en el sistema.

se-aumentara-el-monto-las-jubilaciones-considerando-las-inflaciones-los-siguientes-meses-mayo-y-junio.webp Historia laboral: cómo ver la información desde Mi ANSES Para visualizar tu historia laboral desde Mi ANSES, tenés que:

Ingresar a la página oficial de ANSES.

Entrar al apartado Mi ANSES con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social .

Seleccionar la opción “Trabajo” y luego “Consultar Historia Laboral” .

Revisar los períodos, empleadores y aportes registrados. Esta consulta se puede hacer desde cualquier computadora o celular, de forma gratuita y sin necesidad de acercarse a una oficina. Además, el informe puede descargarse e imprimirse como constancia, y es válido sin necesidad de firma de personal de ANSES.

También podés consultar la historia laboral desde la app mi ANSES, que además ofrece otras gestiones como conocer fechas de cobro, turnos agendados o actualizar datos personales.

Revisar estos datos con anticipación es especialmente útil si estás próximo a cumplir la edad jubilatoria o querés iniciar la gestión varios meses antes para evitar demoras. Cómo iniciar el trámite de jubilación en ANSES en 2026 Una vez que verificaste tu historia laboral y confirmaste que tus años de aporte están registrados, podés iniciar el trámite jubilatorio siguiendo estos pasos: Verificá que cumplís la edad jubilatoria: generalmente 60 años para mujeres y 65 años para varones (salvo regímenes especiales).

Revisá que tus aportes sumen los años requeridos: usualmente 30 años de aportes.

Solicitá un turno en ANSES: podés hacerlo desde la web oficial o desde Mi ANSES.

Presentá la documentación requerida: DNI, constancia de historia laboral y demás documentos que acrediten tus aportes o períodos no registrados. Es recomendable iniciar la consulta de tu historia laboral con anticipación para poder corregir posibles diferencias o inconsistencias antes de presentar la solicitud formal de jubilación.

