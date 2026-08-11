Cómo sacar un turno presencial en ANSES para resolver trámites sensibles

Jubilaciones, pensiones, poderes y otros procesos requieren cita previa. El sistema permite hacer la reserva desde la web oficial.

ANSES mantiene la atención presencial para gestiones que necesitan validar identidad o presentar documentación original en una oficina.

Durante los últimos años, ANSES trasladó buena parte de sus gestiones a Mi ANSES y Atención Virtual , lo que permitió que millones de personas dejaran de ir a una oficina para hacer consultas o presentar documentación . Sin embargo, todavía existen trámites que solo pueden resolverse de manera presencial porque requieren validar la identidad del titular, presentar documentación original o firmar formularios.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Entre ellos aparecen las jubilaciones y pensiones, la designación de apoderados, algunos cambios de datos personales, la acreditación de vínculos familiares y distintos trámites relacionados con prestaciones previsionales. Para todos estos casos, ANSES exige solicitar un turno previo desde su página oficial y asigna una oficina, un día y un horario determinados.

El sistema de turnos es completamente gratuito y puede utilizarse desde cualquier computadora o celular con acceso a internet. Una vez confirmada la reserva, el organismo genera una constancia con un número de registro que sirve como comprobante de la cita.

Aunque la digitalización avanzó sobre decenas de gestiones, ANSES mantiene la atención presencial para aquellos trámites que implican efectos jurídicos relevantes o requieren verificar documentación original . Uno de los grupos más importantes es el de jubilaciones y pensiones . La solicitud de una jubilación ordinaria, una pensión por fallecimiento o una pensión derivada sigue realizándose mediante turno presencial en una oficina del organismo.

También requieren atención en una sede de ANSES los trámites vinculados con la designación, modificación o revocación de apoderados , ya que implican autorizar legalmente a otra persona para cobrar o gestionar prestaciones en nombre del titular. Otro conjunto de gestiones presenciales corresponde a la acreditación de datos personales y familiares cuando es necesario presentar partidas, certificados u otra documentación original. Si bien muchas actualizaciones pueden iniciarse desde mi ANSES, existen situaciones que exigen la validación presencial de la identidad.

Los reclamos complejos sobre prestaciones, expedientes previsionales o situaciones que requieren el análisis de documentación física también suelen derivarse a una oficina mediante turno previo. ANSES recomienda consultar previamente si el trámite elegido realmente necesita concurrir a una oficina, ya que muchas gestiones que antes eran presenciales hoy pueden resolverse desde internet.

Cómo sacar un turno presencial en ANSES, paso a paso

El sistema de turnos funciona íntegramente desde la página oficial de ANSES y no tiene costo. Para iniciar la reserva no es obligatorio contar con Clave de la Seguridad Social en todos los casos, aunque sí es necesario que los datos personales estén correctamente registrados en la base del organismo. El procedimiento consta de cuatro pasos:

ingresar al apartado Turnos del sitio oficial de ANSES

seleccionar el trámite que se necesita realizar

elegir la oficina, la fecha y el horario disponibles

confirmar la solicitud y descargar la constancia con el número de registro del turno

Una vez emitido el comprobante, ANSES envía la información de la cita y permite conservar la constancia para presentarla el día del turno. Si posteriormente surge un inconveniente, el mismo sistema permite consultar o cancelar la reserva sin necesidad de llamar por teléfono.

Mi ANSES: cuáles son los trámites disponibles

Antes de pedir un turno conviene verificar si la gestión ya puede resolverse desde Mi ANSES, la plataforma digital que concentra la mayoría de los servicios del organismo y funciona todos los días desde computadoras y celulares.

Entre las operaciones disponibles aparecen la consulta de la historia laboral, la fecha y lugar de cobro, los recibos de haberes, el estado de expedientes, las asignaciones familiares, la constancia de CUIL y la Certificación Negativa. Al mismo tiempo, permite actualizar datos personales y controlar los turnos ya otorgados. Entre los trámites digitales más utilizados también figuran la presentación de la Libreta AUH, los cambios de medio de cobro, la consulta de créditos ANSES y distintas gestiones relacionadas con asignaciones familiares.

Qué hacer si no conseguís turno o no hay disponibilidad

La disponibilidad de turnos depende de cada oficina y puede variar según la demanda de la zona. Cuando una sede no tiene vacantes inmediatas, el sistema permite buscar disponibilidad en otras oficinas cercanas dentro de la misma provincia.

También se recomienda revisar con frecuencia la plataforma, ya que las cancelaciones de otros usuarios suelen liberar nuevos horarios. ANSES actualiza de manera permanente las agendas de atención y asigna las vacantes disponibles en tiempo real. Si el trámite no admite demora y existen dudas sobre el canal adecuado, el organismo mantiene habilitada la línea gratuita 130, donde se brinda orientación sobre turnos, prestaciones y gestiones disponibles.