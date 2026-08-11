Sólo estos 3 grupos de ANSES seguirán recibiendo el bono de $70.000 en agosto

El refuerzo extraordinario acompaña los haberes más bajos y se mantiene con un esquema que reduce el monto para quienes superan el haber mínimo.

El bono extraordinario de $70.000 se mantiene en agosto para jubilados, pensionados del SIPA, titulares de PNC y beneficiarios de PUAM, según los topes vigentes.

El bono extraordinario de $70.000 que otorga ANSES continuará vigente durante agosto de 2026 para determinados beneficiarios del sistema previsional. La suma se incorpora a los haberes del mes y busca reforzar los ingresos de quienes se encuentran dentro de los rangos establecidos.

El pago no alcanza de la misma manera a todos los titulares. Mientras algunos beneficiarios pueden recibir el refuerzo completo, quienes superan determinado nivel de ingresos pueden obtener una suma menor o quedar fuera del beneficio.

La actualización de agosto también modifica el valor de referencia utilizado para determinar quiénes acceden al refuerzo. Por eso, para conocer el importe final es necesario considerar tanto el haber correspondiente a este mes como el límite establecido por ANSES.

El refuerzo está destinado a tres sectores específicos del sistema previsional. El primero corresponde a los jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) , siempre que sus haberes se encuentren dentro de los parámetros fijados.

El segundo grupo está integrado por los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) . Estas prestaciones alcanzan a personas que cumplen con las condiciones establecidas para cada tipo de pensión y que no cuentan con un beneficio contributivo ordinario.

El tercer sector comprende a quienes reciben la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). De esta manera, el refuerzo mantiene una cobertura que alcanza a diferentes prestaciones previsionales, aunque el importe efectivo depende del nivel de haberes de cada titular.

Montos actualizados: ¿cuánto cobran las jubilaciones mínimas en agosto?

En agosto, la jubilación mínima queda establecida en $419.775 después de aplicar el incremento mensual del 1,89%. Ese valor constituye la referencia principal para determinar si corresponde la totalidad del refuerzo.

Cuando el haber mínimo se combina con los $70.000, el ingreso total alcanza $489.775. Esta cifra funciona como límite para definir el alcance del beneficio entre quienes cobran una prestación superior al haber mínimo.

Por lo tanto, un jubilado que perciba exactamente $419.775 puede sumar los $70.000 completos. El resultado será diferente para quienes tengan un haber superior, ya que el esquema contempla una modalidad proporcional antes de alcanzar el límite máximo de ingresos.

Escala y topes: ¿cómo se calcula el pago proporcional del bono?

El mecanismo establece tres situaciones. Quienes cobran $419.775, correspondiente al haber mínimo de agosto, reciben el refuerzo completo de $70.000. En este caso, el ingreso total llega a $489.775.

Para quienes tienen un haber superior a $419.775 pero inferior a $489.775, ANSES aplica un bono proporcional. La suma adicional se calcula de manera que, al incorporarla al haber mensual, el beneficiario llegue hasta el límite de $489.775.

En cambio, quienes ya perciben más de $489.775 no reciben el refuerzo. El esquema busca concentrar la suma extraordinaria en los haberes más bajos y evitar que el pago supere el tope establecido para agosto.

El calendario también varía según el tipo de prestación y la terminación del DNI. Las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo comienzan a cobrarse el 10 de agosto, mientras que las que superan ese valor se pagan desde el 25 de agosto. En el caso de las PNC, el cronograma comienza el 10 de agosto.

El refuerzo de $70.000 permanece congelado desde marzo de 2024, por lo que su peso dentro del ingreso previsional se redujo con el paso del tiempo. Según la información proporcionada, si hubiera seguido la evolución de los haberes, debería ubicarse actualmente en torno a $218.558.

Así, el bono representa una proporción cada vez menor de la jubilación mínima: pasó de equivaler al 52% del haber mínimo en marzo de 2024 a cerca del 16% en agosto de 2026. La diferencia muestra cómo la suma fija perdió capacidad de acompañar la evolución de los ingresos previsionales.