La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó su calendario de pagos para agosto 2026. Este será interrumpido por el feriado del lunes 17, aunque retomará con normalidad a partir del martes 18. Como es habitual, respetará la terminación del DNI de los beneficiarios.
12 de agosto 2026 - 00:00
Cuándo cobro ANSES: jubilados, AUH, desempleo y el resto de las prestaciones del miércoles 12 de agosto
La ANSES confirmó su calendario de pagos para agosto 2026. De acuerdo a la nueva fórmula de movilidad, las prestaciones aumentarán un 1,89%, correspondiente al dato de la inflación analizado por el INDEC.
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Sólo estos 3 grupos de ANSES seguirán recibiendo el bono de $70.000 en agosto
Además, el organismo anunció un aumento del 1,89%, correspondiente al dato de la inflación de junio analizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).
También continuará entregando el bono de ingresos adicional de $70.000, junto con el haber actualizado, a un grupo de jubilados y pensionados.
Montos de jubilaciones y pensiones de ANSES en agosto
- Jubilación mínima: $489.775,93 ($419.775,93 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)
- Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $405.820,74 ($335.820,74 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)
- Pensión No Contributiva por Invalidez y Vejez: $363.843,15 ($293.843,15 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)
- Pensión para Madres de 7 hijos: $489.775,93 ($419.775,93 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)
- Jubilación máxima: pasará de $2.772.298,06 a $2.824.694,49
- La Asignación Universal por Hijo (AUH) será de $150.848 por cada menor a cargo.
- La Asignación Universal por Hijo con Discapacidad estará en$491.173
- La Asignación Familiar por Hijo para el primer rango de ingresos alcanzará los$75.433.
Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de agosto 2026
Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo
- DNI terminados en 0: 10 de agosto
- DNI terminados en 1: 11 de agosto
- DNI terminados en 2: 12 de agosto
- DNI terminados en 3: 13 de agosto
- DNI terminados en 4: 14 de agosto
- DNI terminados en 5: 18 de agosto
- DNI terminados en 6: 19 de agosto
- DNI terminados en 7: 20 de agosto
- DNI terminados en 8: 21 de agosto
- DNI terminados en 9: 24 de agosto
Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: 25 de agosto
- DNI terminados en 2 y 3: 26 de agosto
- DNI terminados en 4 y 5: 27 de agosto
- DNI terminados en 6 y 7: 28 de agosto
- DNI terminados en 8 y 9: 31 de agosto
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
- DNI terminados en 0: 10 de agosto
- DNI terminados en 1: 11 de agosto
- DNI terminados en 2: 12 de agosto
- DNI terminados en 3: 13 de agosto
- DNI terminados en 4: 14 de agosto
- DNI terminados en 5: 18 de agosto
- DNI terminados en 6: 19 de agosto
- DNI terminados en 7: 20 de agosto
- DNI terminados en 8: 21 de agosto
- DNI terminados en 9: 24 de agosto
Asignación por Embarazo
- DNI terminados en 0: 10 de agosto
- DNI terminados en 1: 11 de agosto
- DNI terminados en 2: 12 de agosto
- DNI terminados en 3: 13 de agosto
- DNI terminados en 4: 14 de agosto
- DNI terminados en 5: 18 de agosto
- DNI terminados en 6: 19 de agosto
- DNI terminados en 7: 20 de agosto
- DNI terminados en 8: 21 de agosto
- DNI terminados en 9: 24 de agosto
Asignación por Prenatal
- DNI terminados en 0 y 1: 11 de agosto
- DNI terminados en 2 y 3: 12 de agosto
- DNI terminados en 4 y 5: 13 de agosto
- DNI terminados en 6 y 7: 14 de agosto
- DNI terminados en 8 y 9: 18 de agosto
Asignación por Maternidad
- Todas las terminaciones de documento: 11 de agosto al 11 de septiembre
Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)
- Todas las terminaciones de documento: 11 de agosto al 11 de septiembre
Pensiones No Contributivas
- DNI terminados en 0 y 1: 10 de agosto
- DNI terminados en 2 y 3: 11 de agosto
- DNI terminados en 4 y 5: 12 de agosto
- DNI terminados en 6 y 7: 13 de agosto
- DNI terminados en 8 y 9: 14 de agosto
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
- Todas las terminaciones de documento: 10 de agosto al 11 de septiembre
Prestación por Desempleo
- DNI terminados en 0 y 1: 24 de agosto
- DNI terminados en 2 y 3: 25 de agosto
- DNI terminados en 4 y 5: 26 de agosto
- DNI terminados en 6 y 7: 27 de agosto
- DNI terminados en 8 y 9: 28 de agosto