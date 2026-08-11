5 claves para completar tus 30 años de aportes con el Plan de Deuda Previsional

El régimen permite a trabajadores en actividad regularizar períodos faltantes y avanzar en el cumplimiento de los requisitos para acceder a una jubilación.

El Plan de Pago de Deuda Previsional de ANSES permite a trabajadores en actividad regularizar determinados períodos faltantes hasta marzo de 2012.

Contar con los años de aportes necesarios es uno de los requisitos centrales para acceder a una jubilación. Sin embargo, algunas personas llegan a las últimas etapas de su vida laboral con períodos que no figuran registrados y que pueden dificultar el cumplimiento de las condiciones previsionales.

Para esos casos, la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) dispone del Plan de Pago de Deuda Previsional para trabajadores en actividad , que permite comenzar a cancelar determinados períodos que no fueron computados. La herramienta está dirigida a quienes todavía se encuentran antes de la edad jubilatoria y saben que podrían no alcanzar los años requeridos.

El esquema contempla condiciones específicas sobre la edad de los solicitantes, los períodos que pueden regularizarse y la forma de realizar los pagos. Por eso, antes de comprar meses de aportes, es fundamental revisar qué tiempo ya está reconocido y cuál permanece pendiente.

El primer paso consiste en revisar la Historia Laboral disponible en ANSES. Esta consulta permite conocer los períodos que aparecen registrados y detectar posibles diferencias entre los años efectivamente trabajados y los que figuran en el sistema.

Si existe un empleo que no aparece en el historial, no conviene adquirir ese mismo período mediante el plan. En esos casos, corresponde solicitar previamente un Reconocimiento de Servicios , para que ANSES determine si ese tiempo puede ser incorporado como antecedente laboral.

Este control es especialmente importante porque el organismo advierte que, si se cancela mediante el plan un período que ya había sido trabajado y que pertenece, por ejemplo, a una caja no transferida, el dinero abonado no se devuelve. Por eso, la verificación previa evita pagar dos veces por el mismo tiempo.

2. Chequeá tus aportes como Monotributista o Autónomo en el SICAM

Las personas que hayan desarrollado actividades como autónomos o monotributistas deben revisar también los registros correspondientes antes de determinar qué meses necesitan regularizar.

Para realizar esta comprobación se utiliza el Sistema de Información para Contribuyentes Autónomos y Monotributistas (SICAM). La consulta permite contrastar esos antecedentes con la información que aparece en la Historia Laboral de ANSES.

La revisión debe hacerse antes de seleccionar los períodos que se comprarán. Además, para avanzar con el procedimiento, el solicitante debe prestar conformidad mediante una declaración jurada, en la que confirma que los meses elegidos son efectivamente los que necesita incorporar.

3. Comprobá el límite de períodos regularizables (hasta marzo de 2012)

El plan establece un límite temporal para los períodos que pueden incorporarse. La regularización alcanza a los meses faltantes hasta marzo de 2012 inclusive, por lo que no se pueden elegir períodos posteriores dentro de este régimen.

Una de las características del esquema es que permite seleccionar uno o varios períodos, de acuerdo con la situación previsional y las posibilidades económicas de cada persona. No es obligatorio cancelar todos los meses disponibles de una sola vez.

El beneficio está destinado a mujeres de 50 a 59 años y varones de 55 a 64 años. Además, el acceso a este mecanismo no requiere atravesar una evaluación socioeconómica para determinar si el solicitante puede utilizarlo.

4. Tramitá tu VEP desde mi ANSES o sacá turno presencial

El trámite puede comenzar desde mi ANSES, ingresando en la opción Solicitud de Prestaciones > Plan de Pago de Deuda Previsional para trabajadores. Allí se podrá avanzar con la selección de los períodos que se pretenden cancelar.

Una vez elegidos los meses, el sistema genera un Volante Electrónico de Pago (VEP). Ese documento es el que permite efectuar el abono correspondiente a los períodos seleccionados.

También existe la alternativa de realizar la gestión de manera presencial en una oficina de ANSES. En cualquiera de las modalidades, resulta fundamental haber revisado previamente la información laboral para evitar incluir meses que ya estén reconocidos por otro régimen.

5. Conservá los comprobantes de pago como "pago acreditado"

Después de realizar el pago del VEP, cada período abonado debe quedar registrado en el sistema con el estado “pago acreditado”. Esta constancia permite verificar que la cancelación fue correctamente incorporada.

Es recomendable conservar los comprobantes y controlar que los meses seleccionados hayan cambiado efectivamente de estado. La documentación puede resultar útil si posteriormente surge alguna diferencia en los registros previsionales.

El objetivo final del mecanismo es permitir que quienes todavía están en actividad puedan regularizar parte de los años faltantes antes de llegar a la edad jubilatoria. Por eso, revisar cada antecedente antes de efectuar un pago es clave para utilizar correctamente el plan y evitar gastos innecesarios.