ANSES abrió la segunda inscripción de las Becas Progresar: montos y requisitos

Los estudiantes secundarios tienen tiempo hasta el 4 de septiembre para solicitar el beneficio. Conocé las condiciones y el mecanismo de pago.

Progresar Obligatorio contempla una suma mensual para estudiantes secundarios que cumplan las condiciones establecidas por el programa.

La segunda convocatoria de las Becas Progresar ya se encuentra habilitada para quienes buscan completar sus estudios secundarios. La nueva etapa alcanza a jóvenes que no participaron de la primera inscripción o que no fueron seleccionados.

La convocatoria estará disponible hasta el 4 de septiembre de 2026 y las personas adjudicadas podrán acceder al acompañamiento durante un máximo de seis meses, sujeto al cumplimiento de las condiciones del programa.

Además del requisito de cursar en una institución reconocida, la propuesta contempla criterios vinculados con la residencia, la situación económica y la trayectoria escolar . Cada condición debe ser acreditada durante el proceso de evaluación.

La convocatoria está destinada a estudiantes del nivel secundario que necesiten completar su formación obligatoria. Los postulantes deben tener entre 16 y 24 años cumplidos al cierre de la inscripción y mantener una regularidad académica activa.

Respecto de la nacionalidad, pueden solicitarla los argentinos nativos o naturalizados . También están contemplados los extranjeros que acrediten un mínimo de dos años de residencia legal en la Argentina .

Entre las obligaciones asociadas al programa se encuentra la participación en las actividades complementarias que establezca Progresar. También se exige contar con el esquema de vacunación completo o en curso, según corresponda por la edad del estudiante.

Requisitos económicos y límites de ingresos familiares

La evaluación también contempla la situación económica del hogar. Para acceder a la prestación, la suma de los ingresos del estudiante y de los integrantes de su grupo familiar no debe superar tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.

El cálculo se realiza sobre la información disponible al momento de procesar la solicitud. Por ese motivo, los datos relacionados con los ingresos y la composición del grupo conviviente deben encontrarse correctamente declarados.

Existe una excepción para los jóvenes que sean titulares de una Pensión No Contributiva por invalidez otorgada en el marco del artículo 9 de la Ley 13.478. En esos casos, no se aplica el límite general de ingresos familiares.

¿Cuánto se cobra por la Beca Progresar en 2026?

El importe establecido para Progresar Obligatorio es de $35.000 mensuales. La duración máxima para quienes sean seleccionados en esta segunda etapa será de seis meses, siempre que continúen reuniendo las condiciones exigidas.

Para recibir las acreditaciones, el beneficiario debe disponer de un CBU bancario o CVU de una billetera virtual a su nombre. Este dato forma parte de la información necesaria para efectuar los depósitos.

La modalidad de pago no implica que toda la suma quede disponible inmediatamente. El programa contempla una porción que se mantiene reservada y cuya entrega está vinculada con la acreditación posterior de las obligaciones educativas.

Cuándo y cómo se libera el porcentaje retenido por ANSES

El porcentaje retenido se acumula durante el período de percepción y se libera después de que se compruebe el cumplimiento de los requisitos académicos correspondientes. Por eso, conservar la regularidad escolar resulta determinante para acceder a ese dinero.

La verificación se realiza posteriormente sobre la trayectoria educativa del beneficiario. De esta manera, la parte pendiente queda sujeta a la validación de las condiciones establecidas por el programa y no se incorpora automáticamente al depósito mensual.

Para completar la postulación, el estudiante debe ingresar a la plataforma oficial de Progresar con su cuenta de Mi Argentina, completar la encuesta socioeducativa, informar los datos del establecimiento y enviar el formulario antes del vencimiento de la convocatoria.

La segunda etapa ofrece una nueva posibilidad de acceder al programa durante 2026. Quienes cumplan las condiciones deberán completar la solicitud dentro del período habilitado y conservar la documentación vinculada con su situación educativa.