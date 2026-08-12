Hasta cuándo hay tiempo de presentar la Libreta AUH en ANSES y cómo tramitarla

La Libreta AUH 2026 se presenta desde Mi ANSES y también puede entregarse de forma presencial, sin turno, en las oficinas.

ANSES ya habilitó la presentación de la Libreta de la Asignación Universal por Hijo (AUH) correspondiente a 2026, un trámite que permite acreditar los controles de salud, el calendario de vacunación y la asistencia escolar de los niños y adolescentes que reciben la prestación.

El trámite puede hacerse de manera digital desde Mi ANSES , tanto a través de la página web como de la aplicación oficial. También existe una alternativa presencial para quienes no pueden completar la carga por internet: el formulario puede presentarse en una oficina de ANSES sin turno previo.

La documentación no puede ser cualquiera. El formulario válido es el que genera el propio sistema de ANSES para cada titular y cada hijo. Una vez completado por las instituciones correspondientes, debe cargarse nuevamente en la plataforma para que el organismo pueda procesarlo.

La fecha que deben tener presente los titulares de la AUH es el 31 de diciembre de 2026 . Hasta ese día se puede completar la presentación de la Libreta correspondiente al período que habilita el cobro del complemento acumulado de 2025. Pero no es necesario esperar hasta diciembre.

ANSES recomienda realizar el trámite con anticipación porque, una vez presentada la documentación, la acreditación del dinero retenido no se produce inmediatamente. El pago puede demorar alrededor de 60 días , dependiendo de la fecha en que se realizó la presentación y de su procesamiento.

Documentación y controles necesarios para validar la Libreta

La Libreta AUH sirve para acreditar tres aspectos vinculados con cada hijo: controles de salud, vacunación y educación. Para completar el formulario, el titular debe ingresar primero a Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social y acceder a Hijos > Libreta AUH.

Ahí, el sistema muestra la información registrada y permite identificar si existe alguna sección pendiente. Cuando corresponde completar datos, se debe seleccionar la opción para generar la Libreta. El formulario se puede descargar o enviar por correo electrónico desde la plataforma. El documento debe imprimirse en una sola hoja y llevarse a los lugares correspondientes para completar las certificaciones. La parte vinculada con los controles médicos y las vacunas debe ser completada por el establecimiento de salud correspondiente. La sección educativa, cuando corresponde, debe ser certificada por la institución escolar.

Una vez que el formulario tiene las firmas y sellos requeridos, el titular debe digitalizarlo. ANSES establece condiciones específicas para que la imagen pueda ser procesada: debe tratarse de una foto clara, sobre una superficie plana y con buena iluminación. Las cuatro esquinas marcadas del formulario deben quedar visibles. La carga se realiza en JPG y el archivo debe tener un tamaño inferior a 3 MB. Después hay que volver a Mi ANSES, entrar nuevamente en Hijos > Libreta AUH y seleccionar la opción para subir el formulario. La gestión queda completada cuando ANSES envía el correo electrónico de confirmación correspondiente.

Qué hacer si te figura un error al cargar la imagen del formulario

Si el sistema rechaza la imagen, lo primero es volver a fotografiar el formulario en una superficie plana, con buena luz y sin reflejos. También conviene comprobar que las firmas, sellos y datos puedan leerse correctamente antes de realizar nuevamente la carga. Otro error que puede generar inconvenientes es utilizar un formulario que no fue generado desde Mi ANSES. El procedimiento correcto comienza siempre en la plataforma oficial, donde se debe consultar la situación de cada hijo y generar el documento correspondiente.

Si la presentación digital sigue siendo imposible, ANSES mantiene una alternativa presencial. La Libreta puede entregarse en una oficina del organismo sin necesidad de sacar turno, siempre que el formulario esté completo y certificado. También existe la posibilidad de recurrir a operativos territoriales de atención.

Fechas de pago y plazos límite para realizar el trámite

El 31 de diciembre de 2026 es la fecha límite para presentar la Libreta correspondiente al ciclo habilitado este año. Sin embargo, esa fecha no significa que el dinero se acredite ese mismo día. ANSES informa que el pago del complemento puede demorar aproximadamente 60 días desde la presentación, por lo que quienes completen la gestión con anticipación tienen mayores posibilidades de recibir antes el dinero acumulado.

El monto que se cobra depende de las retenciones realizadas durante el período correspondiente y de la situación particular de cada beneficiario. No existe un importe único para todos los titulares: la suma varía según los meses efectivamente cobrados, la cantidad de hijos y, cuando corresponde, la categoría de AUH por discapacidad o el adicional de zona.