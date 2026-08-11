ANSES adelanta las fechas de cobro: quiénes reciben sus haberes antes del fin de semana largo + Agregar ámbito en









El organismo empieza esta semana con el calendario de agosto y concentra varios pagos antes del feriado del 17. Las fechas dependen del haber y DNI.

Las Pensiones No Contributivas abren el cronograma el 10 de agosto, mientras jubilaciones mínimas y asignaciones avanzan hasta antes del feriado.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) puso en marcha el calendario de pagos correspondiente a agosto con un cronograma que contempla el feriado nacional del lunes 17 de agosto, jornada en la que se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Por ese motivo, los pagos que normalmente continuarían durante esa jornada pasan al siguiente día hábil.

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Además, agosto llega con un aumento del 1,89% para jubilaciones, pensiones y asignaciones, de acuerdo con la actualización mensual vinculada al índice de inflación. ANSES confirmó que el incremento se aplica desde este mes y que las prestaciones previsionales más bajas también mantienen el bono extraordinario de hasta $70.000.

ANSES El motivo por el cual ANSES ajustó el cronograma de pagos de agosto El cambio en las fechas está relacionado directamente con el feriado del lunes 17 de agosto. Como los bancos y organismos de atención no funcionan con normalidad durante los feriados nacionales, ANSES organizó el calendario para evitar que una fecha de pago quede fija en una jornada sin actividad bancaria.

Por eso, el esquema de agosto presenta una interrupción entre el viernes 14 y el martes 18. En el caso de las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo, los documentos terminados en 4 tienen fecha de pago el viernes 14, mientras que los terminados en 5 pasan al martes 18. Después, siguen los DNI terminados en 6, 7, 8 y 9 durante los días siguientes. No se trata de un adelanto general de todas las prestaciones, sino de un calendario organizado para distribuir los pagos alrededor del día no laborable.

La situación es diferente para las Pensiones No Contributivas. En este caso, ANSES agrupó dos terminaciones de DNI por jornada y fijó todas las fechas durante la primera quincena del mes. Así, quienes tienen documentos terminados en 8 y 9 cobran el viernes 14, antes del feriado.

Los primeros grupos de beneficiarios que cobran esta semana El calendario de ANSES para agosto empezó el lunes 10 y se desarrolla durante toda la semana. Las fechas quedan distribuidas según la terminación del DNI: lunes 10 de agosto: PNC con DNI terminados en 0 y 1 . Jubilaciones y pensiones mínimas, AUH y Asignación Familiar por Hijo con DNI terminado en 0

PNC con DNI terminados en . Jubilaciones y pensiones mínimas, AUH y Asignación Familiar por Hijo con DNI terminado en martes 11 de agosto: PNC con DNI terminados en 2 y 3 . Jubilaciones, pensiones mínimas, AUH y Asignación Familiar por Hijo con DNI terminado en 1

PNC con DNI terminados en . Jubilaciones, pensiones mínimas, AUH y Asignación Familiar por Hijo con DNI terminado en miércoles 12 de agosto: PNC con DNI terminados en 4 y 5 . Jubilaciones, pensiones mínimas, AUH y Asignación Familiar por Hijo con DNI terminado en 2

PNC con DNI terminados en . Jubilaciones, pensiones mínimas, AUH y Asignación Familiar por Hijo con DNI terminado en jueves 13 de agosto: PNC con DNI terminados en 6 y 7 . Jubilaciones, pensiones mínimas, AUH y Asignación Familiar por Hijo con DNI terminado en 3 .

PNC con DNI terminados en . Jubilaciones, pensiones mínimas, AUH y Asignación Familiar por Hijo con DNI terminado en . viernes 14 de agosto: PNC con DNI terminados en 8 y 9. Jubilaciones, pensiones mínimas, AUH y Asignación Familiar por Hijo con DNI terminado en El lunes 17 de agosto es feriado nacional, por lo que no habrá pagos. El calendario se retoma el martes 18. Para las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo, las fechas restantes son: martes 18 de agosto: DNI terminado en 5

DNI terminado en miércoles 19 de agosto: DNI terminado en 6

DNI terminado en jueves 20 de agosto: DNI terminado en 7

DNI terminado en viernes 21 de agosto: DNI terminado en 8

DNI terminado en lunes 24 de agosto: DNI terminado en 9 Las jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo tienen un cronograma diferente: martes 25 de agosto: DNI terminados en 0 y 1

DNI terminados en miércoles 26 de agosto: DNI terminados en 2 y 3

DNI terminados en jueves 27 de agosto: DNI terminados en 4 y 5

DNI terminados en viernes 28 de agosto: DNI terminados en 6 y 7

DNI terminados en lunes 31 de agosto: DNI terminados en 8 y 9 Cronograma completo para Asignaciones Familiares de PNC Las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC) tienen un calendario diferente al de las jubilaciones, AUH y Asignaciones Familiares por Hijo. En agosto, ANSES estableció un período amplio de cobro: todas las terminaciones de DNI: del 10 de agosto al 11 de septiembre de 2026 A diferencia de otras prestaciones, en este caso no es necesario esperar una fecha específica según el último número del documento. El período completo habilitado por ANSES se extiende durante más de un mes. También tienen un esquema similar las Asignaciones de Pago Único, correspondientes a matrimonio, nacimiento y adopción, que durante agosto cuentan con períodos amplios de cobro determinados por ANSES y no con una fecha individual para cada terminación de DNI.

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