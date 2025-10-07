ANSES: así quedan las Asignaciones Familiares en octubre 2025







Asignaciones, pensiones y jubilaciones de ANSES tendrán un aumento en línea con la inflación de agosto informada por el INDEC.

SUAF: los montos vigentes para octubre, tras la actualización de haberes.

Los beneficiarios de el Sistema Universal de Asignaciones Familiares (SUAF) recibirán un aumento en sus haberes según lo anunció la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) en línea con lo que se establece en el Decreto 274/2024 sobre ajustes por movilidad.

Estos incrementos se aplicarán sobre las asignaciones, pensiones y jubilaciones todos los meses, tomando como principal referencia el último porcentaje de inflación que haya informado el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Esta busca que los sectores más vulnerables puedan hacerle frente al creciente aumento en los precios sin perder tanto poder adquisitivo.

Monto de las Asignaciones Familiares en octubre 2025 Las Asignaciones Familiares de ANSES recibirán un aumento del 1,9% en relación a lo que se cobró en septiembre. Esto se debe a que la formula de movilidad establece ajustes mensuales que tomen como referencia el último índice inflacionario. En el caso octubre, el último informado fue el de agosto.

Asignación Familiar por Hijo IGF hasta $860.486: $58.629,16

IGF entre $860.486,01 y $1.261.988: $39.546,78

IGF entre $1.261.988,01 y $1.457.010: $23.918,39

Asignación por Hijo con Discapacidad IGF hasta $860.486: $190.898,81

IGF entre $860.486,01 y $1.261.988: $135.047,35

IGF desde $1.261.988,01: $85.233,51 Asignación por Embarazo $93.800,75 Asignación por Prenatal IGF hasta $860.486: $58.629,16

IGF entre $860.486,01 y $1.261.988: $39.547,00

IGF entre $1.261.988,01 y $1.457.010: $23.918,39

IGF entre $1.457.010,01 y $4.556.714: $12.339,98 Asignaciones de Pago Único Nacimiento: $68.337,11

Adopción: $408.624,05

Matrimonio: $102.329,35 Asignación por Cónyuge 14.221,06 Calendario de pagos de ANSES de octubre 2025 El cronograma de pagos que definió la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) para el décimo mes del año, como es habitual, se pensó para pagar según la prioridad de cada grupo y la terminación del DNI de cada beneficiario. Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo Documentos terminados en 0: 8/10

Documentos terminados en 1: 9/10

Documentos terminados en 2: 9/10

Documentos terminados en 3: 13/10

Documentos terminados en 4: 14/10

Documentos terminados en 5: 15/10

Documentos terminados en 6: 16/10

Documentos terminados en 7: 17/10

Documentos terminados en 8: 20/10

Documentos terminados en 9: 21/10 Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo Documentos terminados en 0 y 1: 22/10

Documentos terminados en 2 y 3: 23/10

Documentos terminados en 4 y 5: 24/10

Documentos terminados en 6 y 7: 27/10

Documentos terminados en 8 y 9: 28/10 Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo Documentos terminados en 0: 8/10

Documentos terminados en 1: 9/10

Documentos terminados en 2: 9/10

Documentos terminados en 3: 13/10

Documentos terminados en 4: 14/10

Documentos terminados en 5: 15/10

Documentos terminados en 6: 16/10

Documentos terminados en 7: 17/10

Documentos terminados en 8: 20/10

Documentos terminados en 9: 21/10 Asignación por Embarazo Documentos terminados en 0: 9/10

Documentos terminados en 1: 13/10

Documentos terminados en 2: 14/10

Documentos terminados en 3: 15/10

Documentos terminados en 4: 16/10

Documentos terminados en 5: 17/10

Documentos terminados en 6: 20/10

Documentos terminados en 7: 21/10

Documentos terminados en 8: 22/10

Documentos terminados en 9: 23/10 Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad Documentos terminados en 0 y 1: 9/10

Documentos terminados en 2 y 3: 13/10

Documentos terminados en 4 y 5: 14/10

Documentos terminados en 6 y 7: 15/10

Documentos terminados en 8 y 9: 16/10 La Asignación por Maternidad se cobra el primer día del calendario de pago para todas las terminaciones de DNI. Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Adopción y Nacimiento) Primera quincena: 09/10 al 10/11

Segunda quincena: 20/10 al 10/11 Pensiones No Contributivas Documentos terminados en 0 y 1: 8/10

Documentos terminados en 2 y 3: 8/10

Documentos terminados en 4 y 5: 9/10

Documentos terminados en 6 y 7: 9/10

Documentos terminados en 8 y 9: 9/10 Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas Todas las terminaciones de DNI: 8/10 al 10/11 Desempleo Plan 1 Documentos terminados en 0 y 1: 21/10

Documentos terminados en 2 y 3: 22/10

Documentos terminados en 4 y 5: 23/10

Documentos terminados en 6 y 7: 24/10

Documentos terminados en 8 y 9: 27/10 Desempleo Plan 2 Todas las terminaciones de DNI (correspondiente a septiembre): 1/10 al 10/10

