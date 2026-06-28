ANSES confirmó el bono para jubilados en julio: ¿Aumenta este mes?

El decreto publicado en el Boletín Oficial confirmó tanto la continuidad del bono extraordinario, como los montos que percibirán los jubilados y pensionados,

La actualización mensual de las prestaciones responde al mecanismo de movilidad previsional vigente desde julio de 2024.

El Gobierno nacional oficializó el pago del bono extraordinario de $70.000 para jubilados y pensionados que perciben los haberes más bajos. La medida quedó establecida mediante el Decreto 532/2026, publicado en el Boletín Oficial, y mantiene el mismo esquema de pago que rige desde el inicio de este beneficio.

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El complemento económico alcanzará a los titulares de prestaciones previsionales administradas por ANSES que cumplan con las condiciones previstas en la normativa. El decreto también conserva los criterios para determinar quiénes acceden al monto completo y cómo se calcula el pago para quienes superan el haber mínimo.

La actualización de los haberes de julio también quedó definida luego de conocerse la inflación de mayo , dato que forma parte del mecanismo de movilidad vigente para las prestaciones previsionales.

El Decreto 532/2026 confirmó la continuidad del bono previsional extraordinario de $70.000 durante julio. La decisión mantiene el mismo importe que el Ejecutivo viene otorgando desde la creación de este complemento.

El beneficio se suma a las prestaciones previsionales alcanzadas por la medida. El decreto no modifica las condiciones de acceso ni el mecanismo previsto para su liquidación. El texto oficial establece que el bono posee carácter no remunerativo. Esa condición implica que el importe no se encuentra sujeto a descuentos y tampoco forma parte del cálculo de otros conceptos previsionales.

La normativa también contempla la situación de las pensiones que cuentan con más de un copartícipe. En esos casos, el beneficio considera a todos los participantes como un único titular para determinar el pago correspondiente.

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Quiénes tienen derecho a cobrar el bono previsional en julio

El bono alcanza a quienes perciben prestaciones contributivas administradas por ANSES y reúnen las condiciones previstas por el decreto.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

Pensiones no contributivas por vejez

Pensiones no contributivas por invalidez

Pensión para Madres de siete hijos o más

El decreto incorpora además a los beneficiarios de otras pensiones graciables comprendidas dentro del régimen. El monto completo corresponde a quienes reciben una suma igual o inferior al haber mínimo previsional garantizado, considerando el total de las prestaciones vigentes.

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¿Cómo se calcula el tope del bono si supero la jubilación mínima?

El decreto establece un mecanismo específico para quienes cobran un haber superior al mínimo previsional. El beneficio no desaparece automáticamente cuando el ingreso supera ese piso. El sistema calcula un monto reducido que permite alcanzar el límite previsto por la normativa.

El tope surge de la suma del haber mínimo previsional más el bono de $70.000. El importe del complemento se limita a la diferencia necesaria para llegar a ese valor. La medida busca mantener el mismo criterio para quienes perciben ingresos cercanos al haber mínimo. Ese mecanismo evita diferencias entre beneficiarios con prestaciones similares.

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Montos oficiales de ANSES para julio: Jubilaciones, PUAM y Pensiones

La movilidad previsional vigente determina la actualización mensual de los haberes según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC. Ese mecanismo fue establecido mediante el Decreto 274/24. El dato de inflación correspondiente a mayo permitió definir los valores que ANSES abonará durante julio para las distintas prestaciones alcanzadas por la actualización mensual.

Los montos oficiales quedaron establecidos de la siguiente manera:

jubilación mínima: $411.989,33 sin bono y $481.989,33 con el complemento de $70.000

pensiones no contributivas: $288.392,52 sin bono y $358.392,52 con el complemento

pensión para madres de siete hijos: $411.989,33 sin bono y $481.989,33 con el bono

pensión universal para el adulto mayor (PUAM): $329.591,46 sin bono y $399.591,46 con el complemento extraordinario

asignación universal por hijo (AUH): $148.048 sin acceso al bono

asignación universal por hijo con discapacidad: $482.061,17 sin acceso al complemento

La PUAM equivale al 80% del haber mínimo jubilatorio, por ese motivo su monto resulta inferior al de la jubilación mínima. Los beneficiarios que reúnen las condiciones previstas por el decreto también reciben el bono extraordinario de $70.000. Ese sistema toma como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor elaborado por el INDEC para determinar los nuevos valores de cada período.