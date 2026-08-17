El DT de Recoleta palpitó la revancha contra Boca: "El resultado es remontable" + Agregar ámbito en









El director técnico del conjunto paraguayo habló de lo que será el partido de vuelta ante Boca, por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

El DT de Recoleta palpitó la revancha contra Boca y opinó que "el resultado es remontable"

Jorge González, entrenador de Recoleta FC, palpitó el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, ante Boca. El mismo se jugará el martes en Paraguay, donde su equipo tendrá que remontar el 3-1 en contra que sufrió en Buenos Aires.

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González sacó conclusiones del primer partido y se mostró con confianza de cara a poder remontar el resultado pese a los 20.000 hinchas visitantes.

En una entrevista con TyC Sports, el paraguayo dijo: “Sabemos que la diferencia de dos es remontable en Asunción”.

“En el plano internacional también ya arrancamos con goles en contra y tenemos la madurez necesaria, sabemos que once contra once ganábamos 1-0 y creamos ocasiones que no pudimos aprovechar”, agregó sobre el partido de ida.

Además, ya palpitó la revancha como locales y aclaró que están preparados para todo: “Esperamos estar a la altura del compromiso y poder tener un buen juego para poder pasar de fase, no será fácil, hay que ganar por dos goles y después intentar la hazaña de conseguir más y sino irnos a penales”.