El ajedrez se convierte en negocio: inversiones, plataformas y estrellas globales detrás del nuevo boom

El ajedrez atraviesa una nueva etapa como negocio global. Plataformas, circuitos privados, franquicias, esports y patrocinios ya atraen capital. Del rey Magnus Carlsen, al prodigio argentino Faustino Oro.

El valor ya no está únicamente en el tablero, sino en la capacidad de transformar el ajedrez en una plataforma global de contenidos, datos, formación, torneos y comunidad.

El ajedrez dejó de ser solo una disciplina deportiva asociada a torneos, federaciones y premios para convertirse en una propiedad comercial cada vez más atractiva para inversores , plataformas digitales, fondos de capital, celebridades y marcas globales. La nueva carrera por el negocio combina suscripciones online, contenido educativo, streaming, franquicias, circuitos privados, esports, patrocinios de jugadores y productos pensados para audiencias jóvenes.

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El fenómeno todavía es fragmentado y con poca transparencia financiera, porque muchos acuerdos no informan montos, valuaciones ni porcentajes accionarios. Sin embargo, desde 2024 pueden identificarse al menos u$s33 millones de capital anunciado entre Freestyle Chess, Total Chess y Take Take Take . Esa cifra no incluye las inversiones de CVC Capital Partners y General Atlantic en Chess.com, las participaciones individuales de Gerard Piqué y Erling Haaland ni la mayoría de los patrocinios comerciales, cuyos montos permanecen reservados.

La operación más relevante conocida hasta ahora sigue siendo la compra de Play Magnus Group por Chess.com, valuada en u$s82,9 millones en 2022. Ese movimiento anticipó el cambio de etapa: el valor ya no está únicamente en el tablero, sino en la capacidad de transformar el ajedrez en una plataforma global de contenidos, datos, formación, torneos y comunidad.

Magnus Carlsen , excampeón mundial noruego y una de las figuras más influyentes de la historia reciente del ajedrez, aparece como el principal articulador de esta transformación. Su rol excede por completo la competencia: participa en la propiedad de plataformas, circuitos y productos digitales que buscan monetizar la expansión global del juego.

En 2013, Carlsen cofundó Play Magnus, una compañía que desarrolló aplicaciones, contenidos educativos, Chessable, chess24 y el Champions Chess Tour. La empresa salió a bolsa en Oslo en 2020 y luego fue adquirida por Chess.com por una valuación de u$s82,9 millones.

Ese acuerdo consolidó buena parte del negocio digital del ajedrez bajo Chess.com: juego online, enseñanza, torneos, análisis, contenidos y suscripciones. También convirtió a Carlsen en embajador de la plataforma, aunque su actividad empresarial luego se expandió hacia nuevos proyectos.

Uno de ellos es Freestyle Chess, circuito cofundado por Carlsen y el empresario alemán Jan Henric Buettner. El proyecto levantó una primera ronda de u$s12 millones liderada por Left Lane Capital y, para junio de 2025, la financiación total informada había llegado a u$s20 millones.

Freestyle Chess y la búsqueda de una “Fórmula 1” del ajedrez

Freestyle Chess busca comercializar el Chess960, una modalidad en la que las piezas de la última fila comienzan en posiciones aleatorias. La idea es reducir el peso de la memorización de aperturas y generar partidas más imprevisibles desde el inicio, con mayor atractivo para espectadores que no necesariamente siguen el ajedrez tradicional.

El proyecto se presenta como un circuito internacional de alto valor comercial. En 2025 distribuyó u$s3,75 millones en cinco torneos, con u$s750.000 por fecha. También incorporó entradas desde u$s90, sectores VIP, cabinas privadas, encuentros con jugadores y sedes asociadas al turismo de lujo, como Wynn Las Vegas.

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El modelo apunta a diversificar ingresos. Ya no depende solo del patrocinio clásico, sino de entradas, hospitalidad, derechos audiovisuales, activaciones con celebridades, sedes internacionales y una propiedad intelectual diferenciada.

Ese camino se parece más al negocio de otros deportes globales que al ajedrez federativo tradicional. La apuesta es construir un producto breve, visual, entendible y comercializable para audiencias digitales.

Piqué y Haaland entran al tablero

Gerard Piqué, exdefensor del Barcelona y empresario deportivo, se convirtió en accionista estratégico de Fyers American Gambits, una de las franquicias de la Global Chess League. El monto invertido, el porcentaje adquirido y la valuación del equipo no fueron comunicados.

La franquicia ya tenía entre sus socios a Ravichandran Ashwin, exjugador indio de cricket, junto con Prachura P y Venkat K. Narayana. La llegada de Piqué suma un nombre con experiencia en formatos deportivos no tradicionales: el exfutbolista creó con Kosmos la Kings League, basada en partidos cortos, reglas modificadas, interacción digital y figuras de redes sociales.

Su presencia puede ser más estratégica que financiera. Los nuevos circuitos de ajedrez enfrentan un desafío similar al de la Kings League: convertir una disciplina tradicional en un espectáculo ágil, comprensible y monetizable para audiencias jóvenes.

Piqué ya había invertido en ajedrez. En 2025, Freestyle Chess confirmó que era uno de sus inversores. Por eso, su entrada en American Gambits representa al menos su segunda participación conocida en una propiedad vinculada al sector.

Erling Haaland, delantero noruego del Manchester City, también ingresó al negocio. En 2026 participó en el capital de Norway Chess mediante Chess Mates, una sociedad creada con el inversor noruego Morten Borge. Poco después, Johannes Høsflot Klæbo, figura del esquí de fondo, se sumó a una ronda adicional de u$s10 millones junto con otros deportistas y empresarios.

Ese capital financiará Total Chess World Championship Tour, un circuito aprobado por FIDE que combinará ajedrez clásico acelerado, rápido y blitz. La temporada completa comenzará en 2027 y prevé cuatro torneos por año, con una bolsa mínima anual de u$s2,7 millones.

Chess.com, el modelo que probó las suscripciones

Chess.com es hoy el activo más consolidado del negocio. La compañía informó en junio de 2026 que superó los 265 millones de usuarios registrados y mantiene alrededor de 10 millones de usuarios activos diarios.

Ese crecimiento atrajo a CVC Capital Partners, que ingresó como accionista junto con General Atlantic. Las condiciones de esas inversiones no fueron difundidas, pero la presencia de esos fondos confirma que el ajedrez online ya es leído como una plataforma global de consumo digital.

El modelo de Chess.com es freemium. Permite jugar gratis para construir escala, pero monetiza mediante suscripciones, eliminación de publicidad, análisis de partidas, herramientas con inteligencia artificial, lecciones, ejercicios, cursos, productos para niños, publicidad, acuerdos con marcas, torneos y contenido.

En 2025, Erik Allebest, CEO de Chess.com, afirmó que alrededor del 5% de los usuarios activos pagaba una membresía y que los ingresos anuales por suscripciones superaban los u$s150 millones. Los planes costaban entre u$s50 y u$s120 anuales.

El dato explica por qué el ajedrez empezó a interesar a fondos y empresas tecnológicas. La disciplina tiene una base global, bajo costo de distribución digital, alta frecuencia de uso, comunidad internacional y capacidad para combinar juego, formación, análisis y contenido.

Take Take Take, la apuesta digital de Carlsen

Carlsen también es cofundador y principal accionista de Take Take Take, una plataforma que nació como Fantasy Chess y levantó u$s3 millones en una ronda encabezada por SNÖ Ventures y Coatue, con participación de fondos vinculados a Yuri Milner y Peter Thiel.

El proyecto comenzó orientado al fantasy y al seguimiento de torneos, pero en abril de 2026 avanzó sobre áreas más rentables del negocio: juego y aprendizaje. Para acelerar esa expansión se asoció con Lichess, una de las mayores comunidades gratuitas de ajedrez online.

La alianza le permite a Take Take Take evitar la construcción desde cero de una red de rivales y concentrarse en producto, experiencia de usuario, contenidos y herramientas.

El movimiento también revela una tensión comercial. Carlsen no puede promocionar abiertamente algunas funciones competitivas de Take Take Take por el acuerdo firmado cuando Chess.com compró Play Magnus. Aun así, su presencia muestra que el negocio del ajedrez todavía está lejos de consolidarse en un único actor dominante.

Faustino Oro, el activo emergente argentino

Faustino Oro, ajedrecista argentino de 12 años, representa otro modelo de negocio: inversión temprana en una carrera deportiva, una imagen y un potencial comercial global.

En mayo de 2026 completó su tercera norma de gran maestro, a los 12 años, 6 meses y 26 días, y se convirtió en el segundo jugador más joven de la historia en reunir los requisitos. Su perfil mantiene abierta la aprobación formal del título para el segundo Consejo de FIDE de 2026.

Actualmente, su página oficial identifica como aliados a Chess.com, MyInvestor y Mercado Libre. Antes recibió apoyo del Internet Chess Club y de un grupo de empresarios, entre ellos Daniel Rabinovich, COO de Mercado Libre.

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En su caso, los montos no fueron comunicados. El dinero se orienta principalmente a entrenadores, viajes, inscripción en torneos y radicación familiar en España. El retorno esperado para las marcas pasa por exposición, contenido exclusivo, eventos corporativos, derechos de imagen y asociación temprana con un posible futuro campeón.

La comparación con otros jugadores permite dimensionar el fenómeno. Arjun Erigaisi, gran maestro indio, firmó en 2022 con Quantbox Research un contrato de u$s1,5 millones por cinco años, equivalente a unos u$s300.000 anuales. También existen acuerdos reservados entre figuras como Gukesh Dommaraju, Rameshbabu Praggnanandhaa, Hikaru Nakamura, Hans Niemann y Anish Giri con fondos, conglomerados, plataformas o proyectos tecnológicos.

Esports, premios y presupuesto federativo

La incorporación del ajedrez a los esports abrió otro frente de monetización. El Esports World Cup 2026 distribuyó u$s1,5 millones en premios, con u$s250.000 para Carlsen, u$s190.000 para Denis Lazavik y u$s145.000 para Hikaru Nakamura.

A diferencia de una ronda de inversión o una adquisición, una bolsa de premios no representa capital invertido en una empresa. Pero sí muestra que el ajedrez empieza a competir por audiencias, calendarios y presupuestos dentro del entretenimiento digital.

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La Federación Internacional de Ajedrez también muestra una expansión presupuestaria. Para 2026, FIDE proyectó ingresos totales por €18,85 millones, frente a €13,17 millones en 2025, una suba del 43,1%.

Los ingresos provenientes de eventos pasarían de €9,6 millones a €16,1 millones, con un crecimiento del 67,7%. Aunque son cifras presupuestadas y no resultados definitivos, reflejan que el aumento de patrocinios y competencias ya impacta en las cuentas institucionales.

Un negocio en crecimiento, pero todavía opaco

El crecimiento de las inversiones en ajedrez es real, pero todavía difícil de medir con precisión. No conviene sumar en una misma cifra adquisiciones, rondas de capital, patrocinios y bolsas de premios, porque son conceptos financieros distintos.

Lo que sí puede afirmarse es que el capital no está entrando tanto en el juego tradicional como en su transformación en un producto de entretenimiento y tecnología. Las plataformas digitales buscan suscripciones y datos. Los circuitos privados quieren derechos audiovisuales, sedes y patrocinadores. Las franquicias apuestan a valorizar equipos. Las marcas patrocinan jugadores para ganar asociación temprana con talento, disciplina y prestigio.

La gran pregunta es si ese crecimiento podrá convertirse en rentabilidad sostenida. Chess.com ya probó que las suscripciones funcionan a escala global. El resto del mercado todavía intenta demostrar que los circuitos, franquicias y nuevos formatos pueden sostener audiencia, ingresos y valor de largo plazo.

El tablero se está moviendo rápido. El ajedrez, que durante décadas dependió de federaciones, mecenas y premios, empieza a convertirse en un negocio invertible. Carlsen opera como empresario central, Piqué y Haaland aportan capital y marca, y Faustino Oro aparece como el principal activo comercial emergente de la Argentina.