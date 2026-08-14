¿Cómo saber cuántos años de aportes tengo en ANSES?

Podrás consultar tu Historia Laboral online para conocer los períodos registrados y detectar posibles faltantes en los aportes jubilatorios.

La Historia Laboral de ANSES permite consultar online los períodos registrados y controlar los aportes realizados durante la trayectoria laboral.

La Historia Laboral de ANSES permite consultar de manera online los períodos de trabajo y los aportes previsionales registrados a lo largo de la trayectoria laboral. El sistema reúne la información declarada por los empleadores y los registros correspondientes a trabajadores independientes.

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La consulta puede realizarse sin necesidad de acudir a una oficina y permite descargar e imprimir la constancia, con el detalle disponible en el organismo. Para acceder, es necesario contar con la Clave de la Seguridad Social .

Revisar esta información periódicamente resulta útil para comprobar que los períodos trabajados figuren correctamente y detectar con anticipación cualquier diferencia que pueda afectar el futuro trámite jubilatorio.

Para consultar los períodos registrados, hay distintas alternativas digitales. Desde la página de Mi ANSES , se debe ingresar con la Clave de la Seguridad Social y seleccionar "Trabajo" y luego "Consultar Historia Laboral" .

También es posible realizar la gestión desde la web de ANSES , dentro de la sección "Trámites y servicios" y luego "Historia Laboral" . Otra opción disponible es la aplicación oficial, donde se debe ingresar a "Mis datos" - "Mi Historia Laboral".

Una vez realizada la consulta, el sistema muestra los registros disponibles y permite obtener una constancia de la trayectoria laboral.

¿Cómo verificar si tu empleador está realizando los aportes correspondientes?

Los trabajadores en relación de dependencia pueden utilizar la Historia Laboral para comprobar los períodos que fueron informados por sus empleadores. La información surge de las declaraciones juradas presentadas ante ANSES.

El registro permite identificar los meses que aparecen incorporados al sistema y verificar que la actividad desarrollada figure correctamente. Si existen períodos trabajados que no aparecen, es recomendable reunir documentación que permita acreditar esa relación laboral.

En el caso de quienes trabajan como autónomos o monotributistas, la consulta también permite visualizar los períodos registrados y las remuneraciones asociadas.

Reclamo por aportes faltantes: ¿Qué documentación necesitas presentar?

Si al revisar la Historia Laboral aparecen períodos sin registrar, el trabajador puede reunir documentación que demuestre que efectivamente desarrolló esa actividad y realizó los aportes correspondientes.

Entre los comprobantes que pueden resultar útiles se encuentran recibos de sueldo, certificaciones laborales y otros documentos relacionados con la relación de trabajo. La documentación necesaria dependerá de cada situación y del período que se pretenda acreditar.

Antes de iniciar cualquier trámite jubilatorio, resulta conveniente verificar que la información previsional esté completa. De esta manera, las inconsistencias pueden identificarse con anticipación y, cuando corresponda, solicitar su corrección ante el organismo.

Preguntas frecuentes sobre los aportes jubilatorios en Argentina

Entre las principales consultas que se suelen hacer sobre los aportes de futuros jubilados de ANSES, se encuentran:

¿Dónde veo mis años de aportes? La información puede consultarse en Mi ANSES , dentro de la opción " Trabajo" - "Consultar Historia Laboral" .

La información puede consultarse en , dentro de la opción " . ¿Necesito ir personalmente a una oficina? No. La consulta es digital y puede realizarse desde la página de ANSES o mediante la aplicación oficial.

No. La consulta es digital y puede realizarse desde la página de ANSES o mediante la aplicación oficial. ¿Qué pasa si falta un período trabajado? Es necesario revisar la documentación disponible y, si corresponde, realizar el trámite para acreditar ese período ante ANSES.

Es necesario revisar la documentación disponible y, si corresponde, realizar el trámite para acreditar ese período ante ANSES. ¿Los autónomos y monotributistas pueden consultar sus aportes? Sí. La Historia Laboral también permite visualizar los períodos registrados y las remuneraciones correspondientes a estas actividades.

Contar con la Historia Laboral actualizada permite tener una visión clara de los períodos registrados y facilita la detección temprana de posibles inconsistencias en los aportes previsionales.