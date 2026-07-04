ANSES: cuánto cobro por AUH y SUAF en julio de 2026 con los nuevos montos oficiales

Las asignaciones familiares aumentan un 2,15% desde el séptimo mes del año, tras la última actualización por movilidad.

ANSES empezará a liquidar las prestaciones de julio con un incremento del 2,15% , en línea con la inflación de mayo. La actualización alcanza a la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE), SUAF y el resto de las asignaciones familiares administradas por el organismo.

En el caso de la AUH , el incremento modifica tanto el monto bruto como el importe que efectivamente reciben los beneficiarios cada mes, ya que sigue vigente la retención del 20% hasta la presentación de la Libreta AUH . Para los trabajadores registrados y monotributistas incluidos en el SUAF, el valor de la asignación depende del Ingreso del Grupo Familiar (IGF).

Además de los nuevos montos, ANSES confirmó el calendario de pagos correspondiente a julio. Como ocurre habitualmente, las fechas se organizan según la terminación del DNI , con acreditaciones escalonadas durante todo el mes.

El SUAF está destinado a trabajadores en relación de dependencia, monotributistas, jubilados, pensionados, beneficiarios de la Prestación por Desempleo y otros grupos contemplados por ANSES. A diferencia de la AUH, el monto de la asignación varía según el nivel de ingresos del grupo familiar.

con un IGF de hasta $1.146.199 , cobran $74.033 por hijo

, cobran por hijo en el segundo tramo, correspondiente a ingresos de entre $1.146.199,01 y $1.681.012 , el beneficio pasa a $49.940

, el beneficio pasa a el tercer escalón, para ingresos de hasta $1.940.783 , recibe $30.206

, recibe el cuarto rango, que alcanza a familias con ingresos de hasta $6.069.688, percibe $15.586 por hijo

En el caso de los monotributistas, las categorías A, B y C reciben distintos montos de acuerdo con la escala prevista por ANSES, mientras que las categorías D a H perciben el valor correspondiente al cuarto tramo. Las categorías I, J y K únicamente mantienen el beneficio por hijo con discapacidad.

Los topes de ingresos también fueron actualizados. Desde julio, ningún integrante del grupo familiar puede superar un ingreso individual de $3.034.844, mientras que el límite total del hogar quedó establecido en $6.069.688. Si alguno de esos valores se supera, el beneficio deja de corresponder.

Monto bruto vs. neto: ¿Cuánto se paga por AUH con la retención del 20%?

La Asignación Universal por Hijo también recibió el aumento del 2,15% y pasó a tener un valor bruto de $148.049 por cada hijo menor de 18 años. Sin embargo, ese no es el importe que ANSES deposita todos los meses, ya que el organismo sigue reteniendo el 20% de la prestación, hasta que se presente la Libreta AUH.

Con esa retención, el pago mensual "en mano" asciende a $118.439,20, mientras que los $29.609,80 restantes quedan acumulados y pueden cobrarse una vez acreditados los controles de salud, vacunación y escolaridad exigidos por el programa.

Para los titulares con hijos con discapacidad, el monto bruto se ubica en $482.062, por lo que el importe mensual acreditado representa el 80% de ese valor. Además de la asignación, muchas familias también perciben beneficios complementarios como la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche del Plan de los Mil Días, siempre que cumplan las condiciones previstas por ANSES y el Ministerio de Capital Humano.

La actualización de julio alcanza también a la Asignación por Embarazo (AUE), que mantiene el mismo esquema de liquidación y el mismo porcentaje de retención que la AUH.

Calendario de pagos de ANSES: ¿Cuándo cobro la asignación en julio?

ANSES confirmó que los pagos de la AUH, la AUE y las asignaciones familiares del SUAF comenzarán el 8 de julio y se extenderán hasta el 22 de julio, de acuerdo con la terminación del DNI de cada beneficiario.