ANSES empezará a liquidar las prestaciones de julio con un incremento del 2,15%, en línea con la inflación de mayo. La actualización alcanza a la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE), SUAF y el resto de las asignaciones familiares administradas por el organismo.
ANSES: cuánto cobro por AUH y SUAF en julio de 2026 con los nuevos montos oficiales
Las asignaciones familiares aumentan un 2,15% desde el séptimo mes del año, tras la última actualización por movilidad.
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En el caso de la AUH, el incremento modifica tanto el monto bruto como el importe que efectivamente reciben los beneficiarios cada mes, ya que sigue vigente la retención del 20% hasta la presentación de la Libreta AUH. Para los trabajadores registrados y monotributistas incluidos en el SUAF, el valor de la asignación depende del Ingreso del Grupo Familiar (IGF).
Además de los nuevos montos, ANSES confirmó el calendario de pagos correspondiente a julio. Como ocurre habitualmente, las fechas se organizan según la terminación del DNI, con acreditaciones escalonadas durante todo el mes.
Las nuevas escalas de SUAF para julio de 2026: ¿Cuánto cobro según mis ingresos familiares?
El SUAF está destinado a trabajadores en relación de dependencia, monotributistas, jubilados, pensionados, beneficiarios de la Prestación por Desempleo y otros grupos contemplados por ANSES. A diferencia de la AUH, el monto de la asignación varía según el nivel de ingresos del grupo familiar.
Para julio, quienes integran el primer rango de ingresos:
- con un IGF de hasta $1.146.199, cobran $74.033 por hijo
- en el segundo tramo, correspondiente a ingresos de entre $1.146.199,01 y $1.681.012, el beneficio pasa a $49.940
- el tercer escalón, para ingresos de hasta $1.940.783, recibe $30.206
- el cuarto rango, que alcanza a familias con ingresos de hasta $6.069.688, percibe $15.586 por hijo
En el caso de los monotributistas, las categorías A, B y C reciben distintos montos de acuerdo con la escala prevista por ANSES, mientras que las categorías D a H perciben el valor correspondiente al cuarto tramo. Las categorías I, J y K únicamente mantienen el beneficio por hijo con discapacidad.
Los topes de ingresos también fueron actualizados. Desde julio, ningún integrante del grupo familiar puede superar un ingreso individual de $3.034.844, mientras que el límite total del hogar quedó establecido en $6.069.688. Si alguno de esos valores se supera, el beneficio deja de corresponder.
Monto bruto vs. neto: ¿Cuánto se paga por AUH con la retención del 20%?
La Asignación Universal por Hijo también recibió el aumento del 2,15% y pasó a tener un valor bruto de $148.049 por cada hijo menor de 18 años. Sin embargo, ese no es el importe que ANSES deposita todos los meses, ya que el organismo sigue reteniendo el 20% de la prestación, hasta que se presente la Libreta AUH.
Con esa retención, el pago mensual "en mano" asciende a $118.439,20, mientras que los $29.609,80 restantes quedan acumulados y pueden cobrarse una vez acreditados los controles de salud, vacunación y escolaridad exigidos por el programa.
Para los titulares con hijos con discapacidad, el monto bruto se ubica en $482.062, por lo que el importe mensual acreditado representa el 80% de ese valor. Además de la asignación, muchas familias también perciben beneficios complementarios como la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche del Plan de los Mil Días, siempre que cumplan las condiciones previstas por ANSES y el Ministerio de Capital Humano.
La actualización de julio alcanza también a la Asignación por Embarazo (AUE), que mantiene el mismo esquema de liquidación y el mismo porcentaje de retención que la AUH.
Calendario de pagos de ANSES: ¿Cuándo cobro la asignación en julio?
ANSES confirmó que los pagos de la AUH, la AUE y las asignaciones familiares del SUAF comenzarán el 8 de julio y se extenderán hasta el 22 de julio, de acuerdo con la terminación del DNI de cada beneficiario.
- DNI terminados en 0 y 1: 8 de julio
- DNI terminados en 2: 13 de julio
- DNI terminados en 3: 14 de julio
- DNI terminados en 4: 15 de julio
- DNI terminados en 5: 16 de julio
- DNI terminados en 6: 17 de julio
- DNI terminados en 7: 20 de julio
- DNI terminados en 8: 21 de julio
- DNI terminados en 9: 22 de julio
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