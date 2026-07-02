ANSES: quiénes tienen derecho a cobrar más de $860.000 acumulados en el mes

Las asignaciones aumentaron un 2,15% en julio por la actualización mensual basada en la inflación de mayo. Conocé los detalles.

El aumento de julio elevó los montos de la Asignación Universal por Hijo. En algunos hogares, la combinación con la Tarjeta Alimentar permite superar los $860.000 mensuales.

ANSES oficializó los haberes de julio con un nuevo incremento del 2,15% , correspondiente a la movilidad mensual establecida por el Decreto 274/2024. La actualización alcanza a la Asignación Universal por Hijo (AUH) , la Asignación por Embarazo , las asignaciones familiares, jubilaciones y pensiones.

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Con los nuevos valores también aumentaron las prestaciones destinadas a las familias con hijos, mientras que continúan vigentes los complementos alimentarios, que administra el Ministerio de Capital Humano. Gracias a esa combinación, algunos hogares pueden superar los $860.000 durante julio, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional.

La actualización de julio fue del 2,15% , porcentaje que surge del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de mayo informado por el INDEC. Ese mecanismo de movilidad permite que las asignaciones sociales se ajusten todos los meses según la evolución de la inflación.

Con el nuevo incremento, la AUH por hijo pasó a un valor bruto cercano a $148.000 , aunque ANSES continúa reteniendo el 20% hasta la presentación de la Libreta. El pago mensual acreditado en la cuenta bancaria es de aproximadamente $118.400 por hijo. El porcentaje retenido se liquida posteriormente cuando el titular presenta la documentación que acredita la escolaridad y los controles sanitarios del menor.

El aumento también impactó sobre la Asignación por Embarazo y el resto de las prestaciones familiares administradas por el organismo previsional.

El impacto del aumento del 2,15% en los hogares con hijos con discapacidad

La diferencia más importante aparece en las familias que reciben la AUH por Hijo con Discapacidad. Durante julio, el monto bruto asciende a $482.062, mientras que el importe acreditado mensualmente luego de la retención del 20% alcanza aproximadamente $385.649,60.

Una familia integrada por tres hijos, donde uno percibe la AUH por discapacidad y los otros dos cobran la AUH común, suma:

dos AUH acreditadas mensualmente

una AUH por discapacidad

tarjeta Alimentar para hogares con tres hijos o más

El resultado alcanza $867.120 durante julio. Ese monto representa uno de los ingresos más altos que pueden obtener los titulares de asignaciones familiares cuando se combinan todas las prestaciones compatibles.

Requisitos clave: qué pasa con la Tarjeta Alimentar y la presentación de la Libreta

La Tarjeta Alimentar sigue pagándose automáticamente junto con la AUH. No requiere inscripción adicional y el sistema determina el monto según la cantidad de hijos menores alcanzados por el programa.

En julio, los valores son:

familias con un hijo: $72.250

familias con dos hijos: $113.299

familias con tres hijos o más: $149.425

Este beneficio se acredita en la misma cuenta donde se deposita la AUH y forma parte del esquema de asistencia alimentaria, administrado por el Ministerio de Capital Humano.

Distinta es la situación del 20% retenido de la AUH. Ese dinero únicamente se libera cuando el titular presenta la Libreta AUH, documento que certifica que el niño cumplió con los controles médicos obligatorios, el calendario de vacunación y la asistencia escolar correspondiente.

La presentación puede realizarse mediante Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Si existen formularios pendientes, el sistema permite generar la Libreta, imprimirla, obtener las certificaciones correspondientes y luego volver a cargarla de manera digital para recuperar el dinero retenido.

Qué familias pueden superar los $860.000

No todos los beneficiarios de AUH alcanzan ese nivel de ingresos. El cálculo difundido para julio contempla un hogar con características específicas:

tres hijos alcanzados por la AUH

uno de ellos con discapacidad

cobro de la Tarjeta Alimentar correspondiente al máximo escalón

En esos casos, la suma de todas las prestaciones permite llegar a $867.120 durante julio. Para el resto de las familias, el monto dependerá de la cantidad de hijos, de si alguno percibe la asignación por discapacidad y del acceso a beneficios complementarios como la Tarjeta Alimentar o el Complemento Leche del Plan de los 1000 Días, destinado a embarazadas y hogares con niños de hasta tres años.