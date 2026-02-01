ANSES pagará $109.545 por única vez a este grupo de personas + Seguir en









El organismo previsional anunció un nuevo beneficio, para un grupo reducido de sus afiliados, durante el segundo mes de 2026.

El trámite se puede realizar por internet, ingresando al canal de Atención Virtual con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció una ayuda económica excepcional que se abonará durante el mes de febrero y estará destinada a parejas que cumplan con determinados requisitos dentro del sistema de seguridad social.

Este refuerzo se suma a los pagos habituales que el organismo previsiona liquidará, correspondientes al segundo mes del año, luego de aplicar un incremento del 2,8% en las prestaciones, en línea con la inflación de diciembre y lo establecido por la Ley de Movilidad. La medida busca resguardar el poder adquisitivo de los beneficiarios frente al sostenido aumento de los precios. Conocé todo lo que tenés que saber acá:

anses-beneficios.jpg Asignación por matrimonio de ANSES: a quiénes le corresponde El beneficio extraordinario no alcanza a la totalidad de los titulares de prestaciones, sino que está destinado a un grupo específico de trabajadores o beneficiarios comprendidos dentro del régimen de la seguridad social.

Podrán solicitar este pago aquellos beneficiarios que pertenezcan a alguno de estos grupos:

Personas con empleo formal en el sector privado.

Trabajadores que perciben ingresos a través de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).

Individuos que reciben la prestación por desempleo.

Trabajadores temporarios o eventuales.

Titulares de la pensión honorífica para veteranos de guerra del Atlántico Sur. Cuánto cobro por la asignación por matrimonio Luego del último reajuste aplicado a las asignaciones de pago único, el monto correspondiente a la Asignación por Matrimonio pasó a ser de $109.545. El valor, vigente desde enero, continúa abonándose durante febrero a quienes ya cuenten con el trámite aprobado ante ANSES.

La actualización responde a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), elaborado por el INDEC, y forma parte del mecanismo periódico de ajuste que rige para las asignaciones familiares. Cómo tramitar la asignación por matrimonio de ANSES El trámite para solicitar la asignación por matrimonio se realiza de manera presencial con turno en una oficina de ANSES. También, los beneficiarios pueden realizarlo a través del canal de Atención Virtual: 1. Revisar datos personales Revisar si los datos personales y vínculos familiares están actualizados en mi ANSES. Si no lo están, se pueden actualizar en una oficina de ANSES. 2. Reunir la documentación Reunir la documentación de ambos cónyuges. 3. Ingresar en Atención Virtual Se puede realizar por internet, ingresando al canal de Atención Virtual con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Resulta crucial remarcar que los afiliados pueden gestionar el trámite de manera presencial en una oficina de ANSES con turno previo. Para esto, es importante recordar llevar la documentación correspondiente.

