ANSES: ¿quiénes cobran casi $450.000 en julio de 2026 y cuáles son los requisitos?

Los haberes de este mes incorporan la actualización prevista por el mecanismo de movilidad vigente, de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor.

Mantener los datos actualizados en la plataforma es fundamental para recibir los cobros a tiempo.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) confirmó los montos que recibirán sus beneficiarios durante julio de 2026 . Entre las prestaciones vigentes, un grupo específico alcanzará un ingreso cercano a $450.000, debido a la acreditación conjunta de dos beneficios que se depositan en la misma cuenta.

Además de ese incremento, algunos titulares percibirán una suma mayor porque reúnen las condiciones para cobrar dos prestaciones compatibles entre sí.

La cifra de casi $450.000 no corresponde a un bono extraordinario ni a un pago excepcional. El monto surge exclusivamente de la combinación de beneficios que forman parte del esquema de asistencia administrado por ANSES. Cada prestación mantiene sus propios requisitos de acceso. Cuando una persona cumple con las condiciones exigidas para ambos beneficios, el organismo acredita los importes de manera conjunta durante el mismo período de pago.

El grupo que alcanza un ingreso de $449.780,06 está integrado por los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) por discapacidad, que también reúnen los requisitos para percibir la Tarjeta Alimentar . La prestación por hijo con discapacidad asciende en julio de 2026 a $377.530,06. Ese importe corresponde al valor actualizado de la asignación para este mes.

Los haberes de la AUH continúan con actualizaciones periódicas según el mecanismo de movilidad vigente. Ese sistema toma como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) para definir los nuevos valores de las prestaciones. Los titulares de la AUH no cobran aguinaldo. El Sueldo Anual Complementario está destinado únicamente a trabajadores registrados, jubilados y pensionados que cumplen con las condiciones previstas por la normativa vigente.

Los dos montos que se unifican para alcanzar la cifra de $450.000

El monto cercano a los $450.000 surge de la suma de dos prestaciones diferentes. Cada una conserva sus características, aunque ambas pueden acreditarse de manera conjunta.

Los importes que componen el ingreso son los siguientes:

asignación universal por hijo por discapacidad: $377.530,06

tarjeta alimentar: $72.250

La suma de ambos beneficios alcanza un total de $449.780,06. Ese valor corresponde al ingreso que percibirán durante julio los titulares que reúnan todos los requisitos. Ese monto se acredita junto con la prestación principal cuando el titular cumple con las condiciones establecidas. La combinación de ambos conceptos permite alcanzar un ingreso total mayor durante julio. ANSES deposita ambos importes en la misma cuenta bancaria del beneficiario.

¿Hay que hacer algún trámite para cobrar este extra de ANSES?

Los beneficiarios que reúnen las condiciones para acceder a ambas prestaciones no deben realizar ninguna gestión adicional. ANSES acredita los importes automáticamente en la cuenta donde ya reciben sus haberes.

El organismo deposita los dos beneficios durante el mismo período de pago. Esa modalidad evita la presentación de solicitudes específicas para acceder a esta suma. El ingreso de $449.780,06 no corresponde a un programa nuevo ni a un beneficio extraordinario. La cifra responde únicamente al cobro simultáneo de la AUH por discapacidad y la Tarjeta Alimentar.

Cuánto cobra la AUH tradicional con el aumento de julio 2026

La Asignación Universal por Hijo tradicional registra un aumento del 2,1% durante julio de 2026. Con esa actualización, el valor bruto de la prestación alcanza $148.045,38 por cada hijo menor de 18 años. ANSES retiene el 20% del haber todos los meses. Ese importe equivale a $29.609 y queda acumulado hasta la presentación de la Libreta de Asignación Universal al finalizar el año.

El monto que reciben efectivamente los titulares de la AUH tradicional asciende a $118.436 por cada hijo menor de 18 años. El porcentaje retenido se cobra una vez cumplido el requisito de presentar la documentación correspondiente.